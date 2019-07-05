3 أطعمة يجب على الحامل الامتناع عنها

للتغذية الصحية خلال فترة الحمل أهمية كبيرة لصحة الأم والجنين على حد سواء. لذا يتعين على الأم اتباع ‫نظام غذائي صحي ومتوازن لإمداد طفلها بالعناصر الغذائية اللازمة لنموه ‫بشكل سليم من ناحية، وللحفاظ على صحتها من ناحية أخرى.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني فرانك يوخوم أن ما تأكله الأم يصل إلى ‫الجنين عبر المشيمة، مشيرا إلى أنه في فترة الحمل وحتى السنة الثانية من ‫عمر الطفل تحدث عمليات أيض تحدد السلوك الغذائي المستقبلي للطفل، وتسمى ‫هذه الفترة "الألف يوم الحساسة".

‫أطعمة طازجة

‫ومن جانبها، أوصت خبيرة التغذية الألمانية مارجريت مورلو المرأة الحامل ‫بتناول الأطعمة الطازجة بدلا من الوجبات الجاهزة، مع تناول الخضراوات ‫بمعدل ثلاث مرات والفاكهة بمعدل مرتين في اليوم.

‫كما أن تناول منتجات الحبوب الكاملة يكفل للجسم الحصول على كميات كبيرة ‫من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، مع الاقتصاد في تناول ‫الزيوت واستبدالها بالدهون النباتية، مع مراعاة الإقلال من الحلوى ‫والمقرمشات.

‫المحاذير الخمسة

‫ومن المهم لنمو دماغ الطفل إمداد الجسم بأحماض دهنية متعددة وغير مشبعة ‫وطويلة السلسلة، وتوجد في الأسماك مثل السلمون والرنجة والماكريل. ‫وتزداد الحاجة خلال فترة الحمل لحمض الفوليك، ‫وعادة ما يتم سد هذا الاحتياج بواسطة الأقراص.

‫وحذرت خبيرة التغذية الألمانية من تناول بعض الأطعمة خلال فترة الحمل، وهي:

1- جبن الحليب ‫الخام (غير المبستر).

2- الأطعمة الحيوانية النيئة.

3- الأطعمة المكشوفة.

‫وأشارت مورلو لضرورة زيادة السعرات الحرارية اليومية بمقدار 250 سعرا ‫حراريا بدءا من الثلث الثاني من الحمل، وبمقدار خمسمئة سعر حراري في الثلث ‫الثالث والأخير.

‫وزن طبيعي

‫‫وبدورها أكدت طبيبة الأطفال الألمانية ريجينا إنسيناور أهمية أن ‫تتمتع المرأة بوزن طبيعي وأيض صحي بداية الحمل، محذرة من أن زيادة ‫الوزن بداية الحمل ترفع خطر زيادة وزن الطفل أيضا فيما بعد، كما ‫يصاحبها أمراض مثل السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية ‫الدموية.

‫ومع ذلك، حذرت الطبيبة المرأة -التي تعاني من زيادة الوزن- من محاولة ‫إنقاص وزنها أثناء الحمل مؤكدة أن هذه الفترة ليست وقتا مناسبا لهذا ‫الغرض تجنبا للإضرار بالأم والطفل.

وبدلا من ذلك، ينبغي اتباع نظام ‫غذائي صحي ومتوازن، مع دمج الكثير من التمارين والأنشطة الحركية في ‫الحياة اليومية.