‫التمارين المائية.. متعة الجسد والنفس‬

تتميز التمارين المائية بفوائد صحية جمّة ‫للجسد والنفس على حد سواء حيث إنها مفيدة للقلب والرئة والعضلات ‫والعظام من ناحية، وتساعد في التمتع بالاسترخاء والهدوء النفسي من ناحية ‫أخرى.

‫‫وقالت آنا فيلكر المحاضرة في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة ‫الصحية بمدينة ساربروكن إن هناك قاعدة عامة تنص على أن كل التمارين -‫التي يتم أداؤها على الأرض- يمكن القيام بها في الماء أيضا.

‫صحة القلب

‫‫وأوضحت فيلكر أن التمارين المائية تمتاز بتقليل الضغط على العظام ‫والمفاصل والعضلات، كما تعمل مقاومة الماء على تقوية العضلات، بالإضافة ‫إلى أنها تسهم في تحسين صحة القلب. ويمكن للمرء القيام بالتمارين ‫المائية حتى إذا لم يكن باستطاعته السباحة.

ومن جانبه، أشار عالم الرياضة الألماني تورستن دارجاتس إلى أن التنفس ‫العميق والمنتظم في الماء يعمل على تقوية القلب والرئتين، كما يعمل ضغط ‫الماء على تحسين الدورة الدموية، فضلا عند تأثيره المريح والذي يخلص ‫المرء من الضغط والتوتر النفسي.

التمارين المائية تمتاز بتقليل الضغط على العظام ‫والمفاصل والعضلات (بيكسابي)

‫سهولة التدريب

‫‫وأضاف دارجاتس أن الفضل في انتشار التمارين المائية يرجع إلى سهولة ‫القيام بها حيث لا يضطر المرء عند ممارسة التمارين المائية إلى ‫السباحة، ولكن يتعين عليه الاعتياد على الماء وأن يكون قادرا على الطفو ‫والغوص حتى يمكنه أداء التمارين بأمان.

‫كما أن التمارين المائية تصلح لجميع الأشخاص تقريبا، بل إنها تناسب ‫الذين يواجهون مشكلات مع أنواع الرياضة الأخرى، كالأشخاص الذين ‫يعانون من زيادة الوزن أو مرضى هشاشة العظام، حيث يمكن القيام بأداء ‫التمارين الرياضية دون التحميل على المفاصل تقريبا.

.. وتصلح لجميع الأشخاص تقريبا (بيكسابي )

‫الحوامل وكبار السن

‫‫وأضافت فيلكر أن التمارين المائية تعتبر أفضل للسيدات الحوامل ‫أو بعد الولادة مقارنة بأنواع الرياضة الأخرى نظرا لأنها خالية من ‫الاهتزازات تقريبا. كما أنها تعد مثالية لكبار السن حيث يمكن هنا التدريب بشكل مكثف نسبيا مقارنة بأداء التمارين على الأرض، و‫لا يوجد هنا خطر التعرض للإصابة، فضلا عن عدم ظهور آلام العضلات بسبب ‫التمارين المائية.

‫‫وعلى الجانب الآخر، لا تعد التمارين المائية مناسبة لبعض الأشخاص ‫كالذين يعانون من عجز عصبي أو مشكلات في التوازن، وكذلك مرضى الصرع ‫ومرضى بعض أنواع الحساسية.