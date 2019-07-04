كيف تساعد من يعاني من القلق؟

يعد القلق من المشاكل النفسية التي لا يقتصر تأثيرها على حياة الشخص الذي يعاني منه فقط، بل يطال أيضا أقرباءه وأصدقاءه الذين يشعرون بالعجز والإحباط أمام عجزهم عن المساعدة.

ولمساعدة الشخص الذي يعاني من القلق، ينصح علماء النفس في مركز "ملقا أبرو" بفهم ما هو القلق في حد ذاته حتى نتمكن من مساعدة الشخص المصاب، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية.

وحسب ماريبيل ديل خبيرة النفس في مركز ملقا ريو، يمكن وصف القلق بأنه إحساس شديد بالانزعاج الداخلي الذي تظهر أعراضه على المستوى العاطفي والسلوكي والفسيولوجي.

وسلطت الخبيرة الضوء على أكثر أعراض القلق شيوعا التي يضطر الأشخاص بسببها إلى طلب مساعدة نفسية. ومن أبرز هذه الأعراض:

1- الإحساس بالاختناق.

2- الألم على مستوى الصدر.

3- عدم انتظام دقات القلب.

4- البكاء دون سبب.

5- مشاكل في الجهاز الهضمي.

6- جفاف الفم.

7- الاضطراب الحركي.

8- وخز في الجسم.

9- تشنج العضلات.

10- يراود المصاب الخوف من الموت، والخوف من الشعور بالجنون، ومشاعر عدم الواقعية أو حتى تبدد الشخصية.

واعتمادا على نوع اضطراب القلق، قد تختلف الأعراض ونسبة تواترها وشدتها.

ويعتبر القلق اضطرابا نفسيا عندما ينتابنا شعور بالخوف خاصة في ظل غياب تهديد حقيقي أو عندما يكون رد الفعل الجسدي والعاطفي والسلوكي غير متناسب مع خطورة التهديد، أو عندما يتوقع الشخص في ذهنه موقفا معقدا لم يحدث بعد.

أنواع القلق:

اضطراب القلق العام

الأشخاص الذين لديهم هذا العرض يعانون معظم الوقت وبشكل مفرط، وهذه المخاوف غير عقلانية ومكثفة، ويصعب السيطرة عليها وتؤثر بشكل خطير على الأداء الطبيعي لجميع مجالات حياة الشخص.

الرهاب

يعد بمثابة مخاوف شديدة ومحددة للغاية من الأحداث والناس وعديد الجوانب الأخرى من الحياة. وهناك أنواع رهاب محددة مثل رهاب الحشرات والعواصف والمرتفعات والقيادة التي يمكن أن تتداخل إلى حد أكبر أو أقل حسب رهاب الشخص.

في حالة الرهاب الاجتماعي، يشعر الشخص بخوف عميق من الشعور بالتقييم والحكم السلبي من قبل الآخرين. فأن يعاني الشخص من رهاب اجتماعي لا يختلف عن كونه خجولا لأنه في حالة الرهاب يتجنب تلك المواقف المخيفة والمتداخلة في العمل والأداء الأكاديمي والشخصي.

ويعتبر رهاب الخلاء بمثابة خوف غير عقلاني من الوجود في الأماكن العامة، والأماكن المزدحمة والمفتوحة خشية التعرض لنوبة من الذعر، فضلا عن الشعور بانعدام الحماية وعدم القدرة على تلقي المساعدة التي تحتاجها. لذلك، يتجنب الأشخاص المصابون برهاب الخلاء السفر والذهاب إلى مراكز التسوق والحفلات الموسيقية.

اضطراب الهلع

يكون الشخص قد عانى من أزمة ذعر واحدة على الأقل ويشعر بالخوف من احتمال حدوثها. لذلك، يتجنب بعض المواقف أو الأماكن أو حتى الأشخاص الذين قد يرتبطون باحتمال حدوث حلقة جديدة من هذه الحالة. أثناء هذه الأزمة، يكون الخوف حادا للغاية وقد يشعر الشخص بأنه سيموت أو أن شيئا خطيرا يحدث له أو أنه يفقد السيطرة.

اضطراب الوسواس القهري

مشكلة قلق متكررة يمارس الشخص الذي يعاني منها سلوكيات قد تبدو غريبة، مثل التحقق بشكل متكرر مما إذا كان قد أغلق الباب، أو أطفأ الأنوار، أو يعد قبل القيام بأي نشاط.

اضطراب القلق والاكتئاب

خلال استشارات علم النفس، من المعتاد مقابلة الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرتبطة بحالة مزاجية متدنية ترافقها حالة من القلق. مثلا، يمكن أن يصاب المصاب بالاكتئاب بمخاوف أو بواعث قلق تزيد من إحباطه أو عدم مبالاته، ويمكن أن يشعر بالهزيمة أمام اضطراباته مما قد يؤثر على حالته الذهنية. في هذه الحالات، تتغذى الاضطرابات من بعضها البعض وتعقد عملية التشخيص، وهو ما أكده الخبير النفسي في مركز ملقا.

كيف تساعد من يعاني من القلق؟

1- يجب أن نسعى أولا إلى الحفاظ على الهدوء وتوفير الاسترخاء للشخص الذي يعاني من القلق. ومن الأفضل التحدث معه بلهجة هادئة وأن تشرح له أنك مستعد لمساعدته.

2- لا تلق باللوم أو تقلل من أهمية المسألة. إذا كان الشخص قادرا على أن يهدأ أو يسيطر على قلقه فإنه ببساطة سيقوم بذلك. من المهم أن نفهم أن القلق شعور غير عقلاني وأنه لا يمكن تجنبه.

3- في حالات القلق هناك ميل إلى المبالغة في تقدير المخاوف والتقليل من شأن الموارد الشخصية. يمكنك مساعدة أي شخص يعاني من القلق إذا ساعدته في تحليل الموقف بطريقة أكثر واقعية حتى يشعر بمزيد من القوة في مواجهته.

4- تجنب الإفراط في حمايته. من الشائع أن يكون لدى أقرباء وأحباء الشخص المصاب بالقلق ميل للتخفيف من قلقهم على المدى القصير، مثلا عن طريق تأخير مواجهة المواقف أو الظروف التي يخشونها.

5- تشجيع ودعم وتحفيز الشخص الذي يعاني من القلق لمواجهة الحالات التي يخشى حدوثها تدريجيا. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاعتراف بكل تقدم وتعزيزه لأن الأشخاص الذين يعانون من القلق لا يدركون في كثير من الأحيان تقدمهم.

6- تشجيعهم على الحصول على المساعدة من طبيب مختص.

7- المشاركة في العلاج النفسي. من المفيد للغاية معرفة التقدم الذي يحرزه المصاب بالقلق أثناء خضوعه للعلاج النفسي لدعم ومساعدة تطبيق التقنيات التي أوصى بها الطبيب المختص.