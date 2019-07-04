السجائر الإلكترونية تقتل الخلايا الجذعية العصبية بالمخ

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالخلايا الجذعية العصبية (Neural stem cells) في المخ، قد يصل إلى التلف والموت، خاصة لدى الأجنة والشباب.



والخلايا الجذعية العصبية هي خلايا لديها القدرة على توليد خلايا تنمو وتتمايز إلى خلايا عصبية ودبقية (خلايا غير عصبية تعمل على عزل الخلايا العصبية وتعزز السرعة التي ترسل بها الخلايا العصبية الإشارات العصبية).

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة كاليفورنيا، ونشرت في دورية أي ساينس (iScience) العلمية.

وتعمل السجائر الإلكترونية عن طريق سخان حراري لتسخين سائل يحتوي على النيكوتين الموجود داخلها، ليتحول السائل إلى بخار النيكوتين الذي يستنشقه المدخنون بدل حرقه كما يتم في السجائر العادية.

وأوضح الباحثون أنه لم يفهم حتى الآن الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية على الخلايا الجذعية العصبية، خاصة "الميتوكوندريا"، وهي الأجزاء المسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلايا للحفاظ عليها.

ولفهم تلك الآلية، استخدام الفريق الخلايا الجذعية العصبية المزروعة داخل الفئران لتحديد الآلية الكامنة وراء الضرر الذي يصيب الخلايا الجذعية العصبية نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية.

واكتشف الفريق أن تلك الخلايا تصاب بفرط تلف "الميتوكوندريا" الناجم عن الإجهاد، خاصة لدى الأجنة الذين تدخن أمهاتهم السجائر الإلكترونية، على اعتبار أنها أقلل ضررا من السجائر التقليدية، وكذلك من هم في مرحلة الشباب.

وقالت الدكتورة أتينا زاهدي قائد فريق البحث إن "التعرض -ولو فترة قصيرة- لدخان السجائر الإلكترونية يمكن أن يجهد الخلايا الجذعية العصبية بطريقة قد تؤدي مع الاستخدام المتكرر إلى موت الخلايا أو مرضها".

وأضافت أن "تعرض ميتوكوندريا الخلايا الجذعية للتلف يمكن أن يسرع الشيخوخة، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، وعلى رأسها الزهايمر والشلل الرعاش والخرف".

وأشارت زاهدي إلى أن "تعرض الأجنة للنيكوتين أثناء فترة النمو داخل الرحم أو خلال فترة المراهقة، يمكن أن يؤثر على المخ بطرق متعددة قد تؤدي إلى إضعاف الذاكرة والتعلم والإدراك".

وكانت دراسات سابقة كشفت عن أن النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية تسبب استجابات التهابية وتأكسدية في خلايا الرئة، كما أن آثار تلك النكهات تمتد إلى الدم، فهي سامة وتتسبب في الموت المبرمج لخلايا الدم البيضاء.