قتلت أميركيا بحديقة مائية.. الأميبا "آكلة الدماغ" تفتك بضحاياها في 10 أيام

ذكرت لوباريزيان الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام أميركية أن رجلا يبلغ من العمر 59 سنة توفي منتصف يوليو/تموز بعد عشرة أيام من إصابته بأميبا "نايغلريا فاوليري" تعرض لها خلال السباحة في نهر فانتاسي ليك في نورث كارولينا بالولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الأميبا "آكلة الدماغ" (مخلوق نادر جدا وغير مرئي بالعين المجردة) تتغذى على البكتيريا وتحبذ المياه الدافئة الطبيعية أو الاصطناعية وحمامات السباحة والأنهار فترة الصيف.

ويقول العلماء إن الأميبا تهاجم أولا الأغشية المخاطية للأنف ثم تصعد إلى الدماغ وتسبب التهاب السحايا القاتل لدى 95% من الحالات، وقد تستغرق نحو عشرة أيام لقطع طول وجه الضحية من الخياشيم إلى الدماغ، وأعراضها الأولى عادة ما تبدأ في الظهور الأيام الخمسة الأولى.