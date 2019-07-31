قتلت أميركيا بحديقة مائية.. الأميبا "آكلة الدماغ" تفتك بضحاياها في 10 أيام
ذكرت لوباريزيان الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام أميركية أن رجلا يبلغ من العمر 59 سنة توفي منتصف يوليو/تموز بعد عشرة أيام من إصابته بأميبا "نايغلريا فاوليري" تعرض لها خلال السباحة في نهر فانتاسي ليك في نورث كارولينا بالولايات المتحدة.
ويقول العلماء إن الأميبا تهاجم أولا الأغشية المخاطية للأنف ثم تصعد إلى الدماغ وتسبب التهاب السحايا القاتل لدى 95% من الحالات، وقد تستغرق نحو عشرة أيام لقطع طول وجه الضحية من الخياشيم إلى الدماغ، وأعراضها الأولى عادة ما تبدأ في الظهور الأيام الخمسة الأولى.
|أعراض الإصابة تبدأ بتهيج بسيط في الحلق أو الأنف ثم التشنج والتقيؤ والغيبوبة (مواقع التواصل)
وتتمثل أعراض المرض الأولى في تهيج بسيط في الحلق أو الأنف مع صداع، ثم يبدأ المريض بسرعة في التشنج والتقيؤ ويدخل في غيبوبة لا رجعة منها حتى الموت عن طريق كتم الجهاز التنفسي، وقالت الصحيفة إن عددا قليلا من الناس قد تفادوا التعرض لهذا العذاب بما أنه تم تشخيص مئتي حالة في العالم حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن "آكلة الدماغ" قد تكون موجودة بأنظمة مياه الشرب وأنها غير ضارة عند تناولها عن طريق الفم خلافا لشفطها عن طريق الأنف، ونصحت بتجنب المياه الراكدة خاصة عندما يكون الجو حارا.
ووفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، لم تصب الأميبا حتى الآن سوى 145 مواطنا بين عامي 1962 و2018 ستة منهم بولاية كارولينا الشمالية، في حين توفيت فتاة في التاسعة من عمرها في كانساس وأطلق استنفار صحي في لويزيانا بعد اكتشاف الأميبا القاتلة بالدوائر المائية لأربع بلديات عام 2014.
وأعرب مستشفى في فلوريدا عام 2016 عن فخره بإنقاذ شخص عمره 16 عاما مصابا بالأميبا عن طريق كوكتيل مضاد للميكروبات وغيبوبة اصطناعية وتبريد للجسم، وقال إن هذا المراهق واحد من أربعة أشخاص نجوا في الولايات المتحدة السنوات الخمسين الماضية.
وحسب الوكالة الوطنية للأمن الصحي في فرنسا، جرى الإبلاغ عن حالة واحدة عام 2008 توفي خلالها صبي عمره تسعة أعوام بسبب التهاب السحايا بعد السباحة والغوص في بركة يغذيها نبع من الماء الساخن حيث كشف عن وجود بكتيريا الأميبا.
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