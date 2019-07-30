حماس الشباب وحكمة الكبار.. الرنين المغناطيسي يكشف أسرارنا

إذا كان علم الأعصاب ولد مع كتاب "تشريح الدماغ" لتوماس ويليس أستاذ الفلسفة الطبيعية بجامعة أكسفورد في القرن السابع عشر، فإن فتح أسرار أفكارنا وعواطفنا لم يتسن للباحثين إلا مع التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.

وقد قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن ظهور التصوير هو الذي مكّن الباحثين في علم الأعصاب من تصوير نشاط أجزاء مختلفة من الدماغ أثناء العمل، والبدء بالفعل في فك تشفير الروابط، رغم الرسوم التوضيحية القيمة التي قدمها كتاب ويليس.

وأوضحت الصحيفة أن الوسائل الحديثة أظهرت أن لدى المراهقين قشرة دماغية أمامية (في مقدمة الدماغ) أكثر تفاعلا من تلك التي لدى البالغين، مما يسبب مشاعر حادة حول الوعي الاجتماعي، أي بالطريقة التي يعتقد المراهقون أن الناس يتصورونهم بها.

وفي هذه المرحلة من العمر (سن 15 سنة)، يتم الوصول إلى ذروة نشاط قشرة الفص الجبهي (القشرة الدماغية الأمامية)، مما يفسر الاهتمام الذي يوليه من هم في هذه السن لتعليقات نظرائهم.

وتغلب العاطفة العقل بسهولة لدى من هم في سن المراهقة، لأن نضج قشرة المدار الجبهي من الدماغ -الذي لا يتم إلا عند 25 سنة- لم يكتمل لديهم، خاصة أن هذا الجزء هو الأكثر تطورا في الدماغ وهو مسؤول عن التخطيط حيال المشاكل.