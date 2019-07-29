بعيدا عن الأدوية.. إليك 4 علاجات طبيعية لآلام الدورة الشهرية

القرفة تتميز بفاعليتها في علاج العديد من المشاكل الصحية (مواقع التواصل)

الإذخر

تعرف نبتة الإذخر بالعديد من الأسماء الأخرى، مثل الليمونية أو عشبة الليمون، ويكمن السر وراء اختيار عشبة الليمون كأحد أفضل العلاجات الطبيعية للتشنجات الناتجة عن الدورة الشهرية في كونها مهدئا ومسكنا للآلام.

وتتمثل أفضل طريقة لاستخدام هذه العشبة في نقعها وشربها إلى حد ثلاث مرات يوميا، ويفضل شربها قبل النوم للاستمتاع بنوم أعمق والاسترخاء وتخفيف حدة الآلام في آن واحد معا.

عرق السوس

يعد عرق السوس علاجا طبيعيا آخر يساعد على التخلص من الانقباضات التي تطرأ أثناء الدورة الشهرية، وغالبا ما يستخدم هذا المكون كنوع من التوابل، لإضفاء نكهة فريدة على مجموعة من الأطباق اللذيذة.

وعلى الرغم من أن عرق السوس يعمل مضادا للالتهابات لكن احذري من الإفراط في تناوله، لأنه يحتوي على مادة تسمى خلاصة عرق السوس، من شأنها أن تتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية المزعجة، وبإمكانك الاكتفاء بتناوله لمرة واحدة فقط يوميا.

عرق السوس يعد علاجا طبيعيا لانقباضات الدورة الشهرية (مواقع التواصل)

الشيح

تحتوي هذه النبتة على العديد من الخصائص الطبية الفعالة، بما في ذلك المضادات الحيوية التي تساعد على تخفيف حدة آلام الدورة الشهرية، وتلعب دور مسكن للألم ومهدئ.

تناولي هذه النبتة على شكل شراب منقوع لمرتين أو ثلاث مرات خلال اليوم، وستلاحظين سرعته في تسكين الألم.



نصائح إضافية

إلى جانب اللجوء لجميع العلاجات الطبيعية المذكورة أعلاه، تتوافر جملة من البدائل الأخرى من شأنها أن تعزز فاعلية هذه العلاجات، فعلى سبيل المثال ضعي كيسا من الماء الساخن على أسفل بطنك بينما تشربين أحد هذه المشروبات، مما سيساعدك على الحصول على نتائج فورية، وفضلا عن ذلك يستحسن تجنب تناول الأدوية المسكنة للألم.

أما في حال كنت تعانين من مشاكل صحية أخرى مثل التهاب بطانة الرحم أو التهاب على مستوى الحوض فإنه ينبغي عليك اتباع نصيحة طبيبك، علما أنه توجد بعض الحالات التي لا يكون فيها تناول هذه المشروبات وحدها كافيا.