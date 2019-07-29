من قطر إلى بنغلاديش.. قافلة "القلوب الصغيرة" تعالج 71 طفلا

أجرى الهلال الأحمر القطري عمليات قسطرة قلب لـ71 طفلا في بنغلاديش ضمن قافلة "القلوب الصغيرة" التي ينفذها الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الهلال الأحمر البنغالي ومؤسسة حمد الطبية.

وأوضح محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري ورئيس القافلة أن هذه القافلة الطبية هي الخامسة التي يرسلها الهلال الأحمر القطري إلى بنغلاديش، منها ثلاث قوافل ضمن برنامج "القلوب الصغيرة"، استفاد منها نحو 250 طفلا، وقافلتان للجراحة العامة استفاد منهما نحو سبعين مريضا من اللاجئين القادمين من ميانمار.

يذكر أن نسبة الأطفال الذين يولدون بتشوهات قلبية في بنغلاديش تتراوح بين ثماني إلى عشر ولادات من كل ألف ولادة حية، وتستغرق العملية الواحدة من ثلاثين دقيقة إلى ساعتين ونصف تقريبا حسب الحالة.

ويفتح خلال العملية ثقب لا يتعدى قطره مليمترين في شرايين الفخذ من أجل تمرير القسطرة عبره، مع مراقبة القلب بصورة مستمرة أثناء هذه العملية الدقيقة عن طريق الكاميرات والسونار، ثم يوضع زر خاص مصنع من مادة تتلاءم مع الجسم لإغلاق فتحة القلب المعنية بالتدخل.

وفي لمحة إنسانية، حرص فريق عمل تطوعي قطري ضمن مبادرة "صندوق السعادة" على زيارة القافلة الطبية في المركز القومي لعلاج أمراض القلب والشرايين بالعاصمة البنغالية دكا، ووزع الهدايا والحلوى على أكثر من مئتي مريض في المستشفى ومرافقيهم، من أجل إدخال السعادة على قلوب الأطفال ومشاركتهم فرحة الشفاء من المرض.

وأطلقت هذه المبادرة متطوعات قطريات في شهر رمضان الماضي برعاية الهلال الأحمر القطري، وهي حملة خيرية لجمع ألعاب الأطفال في قطر، بهدف غرس روح العطاء وحب الخير بين الأطفال والنشء في المجتمع القطري منذ الصغر، ثم توزيعها على الأطفال الصغار في المناطق المنكوبة والمحرومة كنوع من الدعم النفسي والوجداني لهم.