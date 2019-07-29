تجاوزت الخمسين؟ احرص على أدوية ضغط الدم

توصي دراسة طبية حديثة نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية، بضرورة وصف أدوية ارتفاع ضغط الدم للرجال فوق الخمسين والنساء فوق الستين، من أجل الوقاية من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

وتوضح محررة الشؤون الصحية في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية لورا دونيلي، أن الأبحاث الطبية تشير إلى أن معظم الرجال والنساء في هذه الأعمار ينبغي عليهم تناول هذه الأدوية، وأنه يمكن الوقاية من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية في المملكة المتحدة بنحو الثلث إذا تم وصف المزيد من هذه العلاجات للمرضى المعنيين.

وتشير الصحيفة إلى أنه يجري في الوقت الحالي وصف الأدوية بناء على كون المريض يعاني من ضغط الدم، غير أن البحث الجديد أكد ضرورة وصف أدوية ضغط الدم المناسبة بشكل تلقائي لكل المرضى الذين يعانون من الكولسترول، حتى لو كانت مؤشراتهم الطبية طبيعية.