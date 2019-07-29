تجاوزت الخمسين؟ احرص على أدوية ضغط الدم
توصي دراسة طبية حديثة نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية، بضرورة وصف أدوية ارتفاع ضغط الدم للرجال فوق الخمسين والنساء فوق الستين، من أجل الوقاية من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.
وتوضح محررة الشؤون الصحية في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية لورا دونيلي، أن الأبحاث الطبية تشير إلى أن معظم الرجال والنساء في هذه الأعمار ينبغي عليهم تناول هذه الأدوية، وأنه يمكن الوقاية من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية في المملكة المتحدة بنحو الثلث إذا تم وصف المزيد من هذه العلاجات للمرضى المعنيين.
وتشير الصحيفة إلى أنه يجري في الوقت الحالي وصف الأدوية بناء على كون المريض يعاني من ضغط الدم، غير أن البحث الجديد أكد ضرورة وصف أدوية ضغط الدم المناسبة بشكل تلقائي لكل المرضى الذين يعانون من الكولسترول، حتى لو كانت مؤشراتهم الطبية طبيعية.
|صرف أدوية ارتفاع ضغط الدم يجب أن يكون بوصفة طبية (الألمانية)
أدوية مخفضة لضغط الدم
شددت نتائج الدراسة على ضرورة تناول كل شخص -يُقدر أنه معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10% خلال العقد المقبل- أدوية مخفضة للضغط بمقدار خمسة ملغرامات في اليوم الواحد، وقالت إن العمر وحده هو المؤهل لمعظم الرجال الذين تزيد أعمارهم على خمسين سنة والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن ستين سنة لتناول هذه الأدوية.
وقارنت الدراسة التي أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي الطرق المختلفة لتقييم المرضى على مليون ومئتي ألف مريض من خلال مقارنة وسائل متعددة، ووجدت أن حوالي 6.5 ملايين شخص مؤهلون للحصول على أدوية ضغط الدم الرخيصة الثمن وفقا للمعايير الحالية التي تستخدمها هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا.
وأظهرت الدراسة أنه إذا تم علاج جميع المصابين لمدة عشر سنوات، فإنه سيتم الوقاية من 233 ألفا و152 حالة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.