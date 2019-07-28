 كيف تواجه الطفح الحراري في الصيف؟
البث الحي
ابحث

كيف تواجه الطفح الحراري في الصيف؟

يمكن مواجهة الطفح الحراري بواسطة مساحيق التلك التي تجفف المواضع المصابة، ولا يجوز استعمال المراهم والكريمات (الألمانية)
يمكن مواجهة الطفح الحراري بواسطة مساحيق التلك التي تجفف المواضع المصابة، ولا يجوز استعمال المراهم والكريمات (الألمانية)

يرتفع خطر الإصابة بالطفح الحراري خلال فصل الصيف، وذلك بسبب زيادة إفرازات العرق وتهيج الجلد بفعل الحرارة الشديدة.

وتتمثل أعراض الطفح الحراري بظهور بثور حمراء أو فقاعات صغيرة، خاصة في منطقة العنق والجزء العلوي من الصدر ومنطقة الإربية وتحت الثدي وفي طيات المرفق. فكيف يمكن مواجهة الطفح الحراري خلال فصل الصيف؟

يوضح المكتب الألماني الاتحادي للبيئة أن مساحيق التلك (بودرة الأطفال الرضع) كفيلة بالعلاج، فهي تعمل على تجفيف المواضع المصابة، في حين لا يجوز استعمال المراهم والكريمات، لأنها تجعل المواضع المصابة رطبة ودافئة، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
برغوث أم بعوض أم بق.. كيف تميّز لدغات الحشرات؟ وما علاجها؟
‫حساسية الأنف.. جحيم طوال الربيع‬
نصائح لمرضى الحساسية لقيادة السيارة في الربيع
لمريض الحساسية.. لا تركن سيارتك تحت الأشجار‬
أهم الأخبار
المزيد من صحة
كيف تتجنب جلطة الساق أثناء السفر؟
إليك أبرز الخرافات والحقائق المتعلقة بإزالة الشعر بالليزر
5 عادات صحية تساعد على التخلص من هشاشة العظام
تخفيف الوزن يمكن تعزيزه بالأكل في فترات معينة