5 عادات صحية تساعد على التخلص من هشاشة العظام

رغم عدم توفر علاج عالمي لالتهاب المفاصل، فإن بعض العادات من شأنها أن تساعدك في تخفيف أي تبعات سلبية على صحة العظام.



وحسب موقع "شاغ كزداروفيو" الروسي، فإن هشاشة العظام مرض مزمن يقوض صحة المفاصل. وفي حين أنه يصاب به غالبا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ستين سنة، فإن أعراضه يمكن أن يعاني منها أي شخص مهما كان عمره.

ورغم أنه من المستحيل معالجة هذا المرض بشكل تام، فإن بعض العادات الصحية من شأنها أن تحد من تطوره. وفي الوقت الراهن، أصبحت مكافحة هشاشة العظام من الأمور الفعالة، وإلى جانب الأدوية هناك العديد من التوصيات الأخرى للسيطرة على أعراض هذه المشكلة الصحية.

ويتطور مرض هشاشة العظام بسبب التلف التدريجي للمفاصل، ومع مرور الوقت يضر هذا التدهور صحة العظام نتيجة الشيخوخة، وقد يكون ناتجا عن إصابة ما. وفي كلا الحالتين، تشمل الأعراض ألما في المفاصل وتصلبا في الحركات. وقد تختلف شدة الأعراض من مريض لآخر، ولكن المؤكد أن راحة الحياة بالنسبة للمصابين بهذا المرض تنخفض. وتهدف معالجة هشاشة العظام إلى الحد من تطور المرض والسيطرة على أعراضه.

1. ممارسة التمارين الرياضية

تقلل الآلام التي تسببها هشاشة العظام من القدرة على أداء بعض الحركات والتمارين الرياضية، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه عليك التخلي عن ممارسة الرياضة بصفة نهائية. وفي الحقيقة، تساعد التمارين المنتظمة على تقوية العضلات حول المفاصل، وهذا من شأنه أن يساعد على تجنب المضاعفات غير الضرورية.

وأضاف الموقع أن ممارسة الرياضة لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين دقيقة يوميا تقلل تصلب الحركة، وتمنع حدوث نوبات ألم، ويمكنك المشي أو السباحة أو القيام بتمارين التمدد، ولا تعد ممارسة اليوغا أقل فعالية من التمارين الأخرى.

2. خفض الوزن

أكد الموقع أن السمنة وزيادة الوزن تسرعان عملية تآكل المفاصل لدى المصابين بهشاشة العظام، وتعد زيادة الوزن من أسباب تطور المرض، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن محاولة التخلص من الوزن الزائد.

وأوضح الموقع أن الوزن الصحي للجسم يساعد على تقليل الضغط على المفاصل، وبالتالي التحكم في الألم، والحد من خطر حدوث مضاعفات أخرى مثل متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية.