تناول السمك 3 مرات أسبوعيا يحميك من خطر سرطان القولون
كشفت دراسة جديدة مهمة عن أن تناول ثلاث حصص من السمك أسبوعيا يقلل احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء بشكل ملحوظ، وفق صحيفة تليغراف البريطانية.
ويعتقد أيضا أن السمك المليء بالدهون -مثل سمك الماكريل (الأسقمري) والسلمون وسمك الرنجة- يقلل بالفعل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحمي من تنكس وتحلل خلايا الدماغ؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب موجودة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي توجد في السمك.
وتقول الدكتورة آنا دياز فونت (رئيسة قسم تمويل البحوث بالصندوق الدولي لتمويل بحوث السرطان الذي موّل البحث) إن خصائص تلك الأحماض قد تكون السبب وراء تقليل تناول السمك خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
|هناك صلة بين تناول الأسماك الممتلئة بالدهون وانخفاض معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (غيتي)
ويعد هذا البحث الجديد أول بحث من نوعه يتطرق إلى دراسة العلاقة بين تناول السمك والإصابة بسرطان الأمعاء في عدد كبير من الأشخاص، حيث تابع العلماء بالوكالة الدولية لبحوث السرطان حالة 476 ألفا و160 شخصا من أنحاء أوروبا لمدة 15 عاما.
وذكرت أيضا الصحيفة أن هناك صلة بين تناول الأسماك الخالية والممتلئة بالدهون وانخفاض معدل الإصابات بسرطان القولون والمستقيم، ولكن لم تلحظ صلة مماثلة في حالة تناول الأسماك الصدفية (القشريات).
يذكر أن البحث الجديد يتبع دراسة العام الماضي، وجدت أن تناول السمك المليء بالدهون يمكن أيضا أن يؤخر بداية سن اليأس ثلاث سنوات.
ونشرت تلك الدراسة في دورية "كلينيكال جاستريونتيلولوجي آند هيباتولوجي" المختصة بأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد.
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