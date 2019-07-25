تناول السمك 3 مرات أسبوعيا يحميك من خطر سرطان القولون

كشفت دراسة جديدة مهمة عن أن تناول ثلاث حصص من السمك أسبوعيا يقلل احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء بشكل ملحوظ، وفق صحيفة تليغراف البريطانية.

وأوضحت بيانات تم جمعها مما يقارب نصف مليون شخص أن الذين يأكلون السمك باعتدال لديهم احتمالية أقل 12% للإصابة بسرطان الأمعاء، وهو رابع أكثر السرطانات شيوعا في المملكة المتحدة.

ويعتقد أيضا أن السمك المليء بالدهون -مثل سمك الماكريل (الأسقمري) والسلمون وسمك الرنجة- يقلل بالفعل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحمي من تنكس وتحلل خلايا الدماغ؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب موجودة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي توجد في السمك.

وتقول الدكتورة آنا دياز فونت (رئيسة قسم تمويل البحوث بالصندوق الدولي لتمويل بحوث السرطان الذي موّل البحث) إن خصائص تلك الأحماض قد تكون السبب وراء تقليل تناول السمك خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.