فتش عن المساحات الخضراء.. الطبيعة تنقذك من السجائر والعادات السيئة
كشفت دراسة جديدة أن الخضرة تنقذ صحة الانسان العقلية والجسدية، فوفقا لنيوزويك الأميركية فثمة صلة ما بين الوجود في مساحات خضراء وبين التقليل من الرغبات الشديدة في تناول الخمر والوجبات السريعة والسجائر.
واستندت الصحيفة إلى دراسة نشرت بصحيفة الصحة والمكان "هيلث أند بلايس" التي تحقق لأول مرة في العلاقة المحتملة ما بين العيش في أجواء الطبيعة والرغبات والمشاعر السلبية.
سحر الأخضر
وأجرى باحثون من قسم علم النفس بجامعة بليموث في إنجلترا دراسة استقصائية استهدفت 149 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عاما حول نسبة المساحات الخضراء في الحي الذي يعيشون فيه، بالإضافة إلى ما إذا كانت منازلهم تطل على مساحات خضراء، وكيفية وصولهم إلى الحديقة وعدد المرات التي يستخدمون فيها المساحات الخضراء العامة.
وأيضا سألت الدراسة عن تجاربهم مع الاكتئاب والقلق، وكذلك رغباتهم الشديدة في أشياء أخرى مثل القهوة (الكافيين) والشوكولاتة والخمر والنيكوتين، وحدد المشاركون مدى شدة التصورات والأفكار الدخيلة المتعلقة برغباتهم على مقياس من 11 نقطة.
وأوضح الباحثون أن وجود المساحات الخضراء المرئية يساهم في خفض تلك الرغبات، وكان تأثيرها ملحوظا عندما كان أكثر من 25% من الذين أجريت عليهم الدراسة يمتلكون إطلالة على مساحات خضراء بصفة خاصة.
محاربة العادات السيئة
وتطرقت معظم الدراسات السابقة لممارسة النشاط الرياضي بالطبيعة، ووجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان الأميركية عام 2015 أن المشي ضمن مجموعة تسعين دقيقة بالطبيعة كان فعالا في مكافحة الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى، ولكن بالنسبة لمن لا يتاح لهم ذلك أو أنهم لا يمتلكون الوقت الكافي للمشي لنفس المدة اقترحت هذه الدراسة الجديدة أن النظر فقط إلى شجرة عبر النافذة يمكن أن يساعد على محاربة العادات السيئة، ويمكن أن تؤثر هذه الدراسة في برامج الصحة العامة وأن تشجع على التخطيط للوصول إلى المساحات الخضراء.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة لين مارتين في تصريح "لقد كان معروفا لوقت من الزمن أن الوجود خارجا في الطبيعة مرتبط برفاهية الشخص، ولكن وجود ارتباط مماثل بين الرغبات والقدرة على رؤية المساحات الخضراء يضيف بعدا جديدا للأبحاث السابقة".
ووصفت د. سابين بول أستاذة علم نفس بجامعة بليموث الدراسة الخاصة بمارتين "بالخطوة الأولى الواعدة" مضيفة أن هذه الرغبات تشجع على القيام بالعديد من السلوكيات الضارة بالصحة مثل التدخين والإفراط في شرب الخمور والتغذية غير الصحية، يمكن لهذه السلوكيات أن تساهم في بعض أكبر التحديات الصحية العالمية في عصرنا هذا، ومنها مرض السرطان والسكري والسمنة.
وتشكل دراسة مارتين جزءا من ميدان الدراسة المتنامي والمعروف باسم العلاج البيئي، ووفقا للمعهد الوطني الأميركي للصحة فإن هذه الدراسة تتناول صحة الانسان داخل إطار صحة الأرض ونظمها الأيكولوجية الطبيعية، وتبحث في كيفية تفاعل الانسان والطبيعة مع بعضهما ليحقق كل منهما مصلحة الآخر.
وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة قامت بها جامعة آرهوس بالدانمارك عام 2018 أن العيش على مساحات خضراء خلال مرحلة الطفولة يقلل من خطر نمو مشاكل الصحة العقلية.
- الجزيرة نت تكشف بالوثائق.. كيف تنقل طائرات إماراتية مرتزقة جندهم حميدتي عبر السودان إلى ليبيا واليمن
- مستشار خامنئي للجزيرة: معادلتنا بمضيق هرمز الأمن وتصدير النفط للجميع وإلا فلا
- فيديو.. لحظة إطلاق النار على الدبلوماسي التركي في أربيل
- الروائية حزامة حبايب: أواجه سلطة المجتمع بقلبي الهش
- بعد غارات دامية بإدلب.. واشنطن والأمم المتحدة تدعوان لوقف القصف بشمال سوريا