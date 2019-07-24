فتش عن المساحات الخضراء.. الطبيعة تنقذك من السجائر والعادات السيئة

كشفت دراسة جديدة أن الخضرة تنقذ صحة الانسان العقلية والجسدية، فوفقا لنيوزويك الأميركية فثمة صلة ما بين الوجود في مساحات خضراء وبين التقليل من الرغبات الشديدة في تناول الخمر والوجبات السريعة والسجائر.

واستندت الصحيفة إلى دراسة نشرت بصحيفة الصحة والمكان "هيلث أند بلايس" التي تحقق لأول مرة في العلاقة المحتملة ما بين العيش في أجواء الطبيعة والرغبات والمشاعر السلبية.

سحر الأخضر

وأجرى باحثون من قسم علم النفس بجامعة بليموث في إنجلترا دراسة استقصائية استهدفت 149 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عاما حول نسبة المساحات الخضراء في الحي الذي يعيشون فيه، بالإضافة إلى ما إذا كانت منازلهم تطل على مساحات خضراء، وكيفية وصولهم إلى الحديقة وعدد المرات التي يستخدمون فيها المساحات الخضراء العامة.

وأيضا سألت الدراسة عن تجاربهم مع الاكتئاب والقلق، وكذلك رغباتهم الشديدة في أشياء أخرى مثل القهوة (الكافيين) والشوكولاتة والخمر والنيكوتين، وحدد المشاركون مدى شدة التصورات والأفكار الدخيلة المتعلقة برغباتهم على مقياس من 11 نقطة.

وأوضح الباحثون أن وجود المساحات الخضراء المرئية يساهم في خفض تلك الرغبات، وكان تأثيرها ملحوظا عندما كان أكثر من 25% من الذين أجريت عليهم الدراسة يمتلكون إطلالة على مساحات خضراء بصفة خاصة.

ممارسة الرياضة في الطبيعة تساعد في مكافحة الاكتئاب (بيكسل)