 احذر.. لا ترتد العدسات اللاصقة أثناء السباحة
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احذر.. لا ترتد العدسات اللاصقة أثناء السباحة

ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة يسبب الالتهاب بالعين
ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة يسبب الالتهاب بالعين

حذر طبيب العيون الألماني الدكتور تيم بيمه من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة بسبب مخاطرها المحتملة في إصابة العين بالتهاب خطير.

وأوضح الطبيب أن العدسات اللاصقة -خاصة الرطبة- قد تتشبع بالمياه، وتمتص ما بها من جراثيم أو مواد كيميائية كالكلور، وتسبب الإصابة بالتهاب القرنية الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في النظر، ونصح بالاستغناء عنها وارتداء نظارة سباحة بدلا منها لتجنب الخطر.

وتتمثل أعراض التهاب القرنية في تورمها وتدهور الرؤية واحمرار العين وتشنجات الجفن والشعور بوجود جسم غريب في العين والألم الشديد والحساسية ضد الضوء وزيادة الإفرازات الدمعية.

وفي حال ظهور تلك الأعراض يجب استشارة الطبيب بسرعة لتفادي المضاعفات.

المصدر : الألمانية
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