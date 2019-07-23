أيهما أفضل الحليب كامل الدسم أم قليل الدسم؟

ولعل المنطق الذي يدفعهم لذلك هو أن النوع الثاني يحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية الموجودة في دهون الحليب، وبالتالي فإن تجنب الحليب كامل الدسم يساعد في إنقاص الوزن.

وفي المقابل، يفضل آخرون شرب الحليب قليل الدسم لأسباب أخرى، حيث إنهم بكل بساطة يفضلون طعمه، ويجدون أن الحليب الكامل سيئ المذاق وذو تأثير قوي على المعدة.

ونوه الموقع إلى أنه مهما كانت أسباب الاختيار، فإنه من المهم تحليل مكونات هذا الغذاء الذي يشكل جزءا أساسيا من طعامنا اليومي، ومن المهم جدا معرفة ما إذا كان الحليب قليل الدسم هو فعلا البديل الأفضل لكل الأشخاص.

أغلب أنواع الحليب حاليا تضاف إليها أنواع كثيرة من الفيتامينات والمعادن (غيتي)

قليل الدسم أم الكامل؟

يقول الموقع إن الفرق الأساسي بين النوعين هو أن الحليب قليل الدسم يحتوي على نسبة أقل من الدهون كما يشير إليه الاسم، وبالتالي فإنه يحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية.

وعند التخلص من دهون الحليب في نظامنا الغذائي، فإننا بهذه الطريقة نتخلى أيضا عن بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وهي بالأساس "أ، د، إي". وفي جميع الأحوال، بات معروفا أن أغلب أنواع الحليب هذه الأيام تضاف إليها أنواع كثيرة من الفيتامينات والمعادن من أجل تعزيز قيمتها الغذائية.