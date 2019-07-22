 كيف يمكن تجنب الجراثيم في حمام السباحة؟
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كيف يمكن تجنب الجراثيم في حمام السباحة؟

الجراثيم والفطريات المنتشرة في حمامات السباحة تسبب الأمراض (الألمانية)
الجراثيم والفطريات المنتشرة في حمامات السباحة تسبب الأمراض (الألمانية)

حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية من انتشار الجراثيم والفطريات في حمامات السباحة، والتي قد تنتقل من شخص لآخر مسببة بعض الأمراض، كسعفة القدم والتهابات المثانة وملتحمة العين والثآليل.

وقدمت المجلة الألمانية بعض النصائح والإرشادات لتجنب الإصابة بهذه الأمراض، وذلك من خلال ارتداء نعال في حمام السباحة وسدادة الأذن، كما نصحت الأطفال بضرورة ارتداء قبعة السباحة، كما يمكن حماية العين من خلال ارتداء نظارة سباحة بحيث تساعد على منع وصول الماء المحتوي على الكلور إلى العين، والذي يتسبب في تهيج الملتحمة وحدوث العدوى.

ومن الأمور المهمة أيضا بعد الاستحمام خلع ملابس السباحة بسرعة وتجفيف الجسم، خاصة بين الأصابع، حيث تنتشر الفطريات والجراثيم في البيئة الرطبة.

وإذا تسرب الماء إلى داخل الأذن وتجمع في القناة السمعية فإنه يمكن إخراجه عن طريق إمالة الرأس للسماح للسائل بالخروج، وعدم اللجوء إلى استخدام الأعواد القطنية، وعند الشعور بحكة أو التهابات وألم في القناة السمعية فإنه من الأفضل التوجه إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

المصدر : الألمانية
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