الحيوانات الأليفة يمكنها مساعدة المسنين في السيطرة على الألم المزمن

يقول باحثون إن أصحاب الحيوانات الأليفة قد يستطيعون الاستفادة منها في ممارسة أساليب للسيطرة على الألم المزمن دون الحاجة لدواء.

وكتب فريق الدراسة في دورية (طب الشيخوخة التطبيقي) أن أصحاب حيوانات أليفة تزيد أعمارهم على سبعين عاما ويعانون من آلام مزمنة قالوا إن الحيوانات تدخل على حياتهم الفرح والضحك وتساعدهم في الاسترخاء وتبقيهم نشيطين، كما تشجعهم على عادات طيبة أخرى يمكن تنظيمها للسيطرة على الألم.

وقالت ماري جينيفيتش -وهي باحثة زميلة في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان في مدينة آن آربر- "هناك اهتمام أكبر من أي وقت مضى بكيفية استخدام الناس لإستراتيجيات إدراكية وسلوكية للتحكم بالآلام المزمنة الشائعة مع الاعتماد بشكل أقل على الدواء".

وأضافت جينيفيتش "الأمر مهم بشكل خاص للمسنين الذين يعانون كثيرا من أضرار جانبية أسوأ للأدوية، مقارنة بمن هم أصغر منهم سنا".

وشكّل فريق البحث مجموعات تركيز من 25 شخصا لديهم كلاب وقطط وعانوا آلاما مستمرة على الأقل لنصف فترة الأشهر الستة الماضية.

ووصف أصحاب الحيوانات الأليفة كيف أثرت حيواناتهم بأسلوب حياتهم اليومي وصحتهم، بما شمل الألم والإجهاد.

وقالوا إن حيواناتهم زادت من المشاعر الإيجابية وكان لوجودها تأثير مسكن وشجعتهم على القيام بأنشطة حتى في حال شعورهم بالألم، وسهلت التواصل الاجتماعي مع الأشخاص وشجعتهم على اتباع نمط ثابت لقضاء اليوم والنوم.

وقالت إحدى المشاركات "توفي رفيقي قبل عامين ثم قاضاني أبناؤه لذا كان وقتا صعبا جدا".

وأضافت "لا أعتقد أني كنت سأنهض من الفراش لولا الكلب.. كنت سأرقد دون أن أتحرك، لأن الأمر كان مروعا جدا".

وقدمت الحيوانات أيضا لأصحابها الحب والرفقة والتواصل العاطفي، إضافة إلى الإحساس بالمسؤولية ووجود هدف للحياة واحتياج كائن حي آخر لهم.

وقالت جينيفيتش "المشاعر الإيجابية مسكن طبيعي للألم، وتؤثر بكيمياء المخ تماما كما تفعل الأدوية".