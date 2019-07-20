7 أخطاء أثناء الاستحمام تدمر بشرتك.. تعرّف عليها

ما هي أخطاء الاستحمام الشائعة بحسب آراء خبراء الجلد، التي ينبغي تجنبها للحصول على بشرة صحية؟ الكاتبة ويندي روز غولد أجابت على السؤال في تقرير نشرته مجلة "ريل سمبل" الأميركية.

1. قضاء وقت طويل في الاستحمام

"الاستحمام الطويل يسبب الحكة وجفاف البشرة" حسب الطبيبة المتخصصة في الأمراض الجلدية والأستاذة المساعدة في مدرسة الطب بجامعة نيويورك الدكتورة شاري مارشباين التي توصي بأخذ حمام لا تتجاوز مدته خمس دقائق لتوفير المياه والحفاظ على صحة بشرتك. فضلا عن ذلك، يمكنك إيقاف الماء أثناء استخدام منعم الشعر أو أثناء الحلاقة.

الاستحمام بمياه ساخنة جدا خطأ شائع يجرد البشرة من النتح الدهني الطبيعي المرطب (بيكسابي)

2. استخدام المياه الساخنة جدا

أفادت أخصائية الأمراض الجلدية في مركز "سبرينغ ستريت" للأمراض الجلدية بمدينة نيويورك الدكتورة ريتا لينكر، أن الاستحمام بمياه ساخنة للغاية وأخذ حمام مشبع بالبخار يعدّ من الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تجريد البشرة من النتح الدهني الطبيعي المرطب. ورغم أن الاستحمام بالمياه الساخنة يساعدك على الاسترخاء ويبعث فيك شعورا جيدا، فإنه شعور لحظي ويؤدي إلى إتلاف بشرتك. وعلى العكس، يفضل الاستحمام بمياه فاترة ولفترة قصيرة.

3. استخدام منتجات قاسية على البشرة

استعمال منتجات الاستحمام القاسية على البشرة، مثل الصابون المعطر والصابون المضاد للبكتيريا، يسبب جفاف البشرة وتهيجها. وشددت الدكتورة مارشباين على ضرورة تجنب استخدام منتجات ذات روائح قوية، واللجوء إلى المنتجات اللطيفة لترطيب البشرة.

استعمال منتجات استحمام قاسية على البشرة كالصابون المعطر والمضاد للبكتيريا، يسبب جفاف البشرة وتهيجها (بيكسابي)

4. فرك الجسم باستخدام الليف

تؤكد الدكتورة لينكر أن الليف الذي نستخدمه لفرك الجسم أثناء الاغتسال يعد بؤرة لتكاثر البكتيريا والخميرة، وينبغي تجنب استخدامه في الحمام. كما حذرت من استخدامه من شخص لآخر، لكونه يسبب انتشار عدوى الخمائر الجلدية الحميدة بين أفراد العائلة الواحدة.

وينصح باستخدام منشفة استحمام جديدة في كل مرة، أو استخدام يديك فقط مع بعض الصابون والمياه. وإذا كنت مضطرا لاستخدام الليف فيجب تغييره كل شهر، واتركه معلقا حتى يجف.

5. عدم تغيير شفرات الحلاقة بشكل كاف

يلجأ الكثيرون إلى استخدام شفرات الحلاقة نفسها لفترات طويلة، في محاولة لتأجيل شراء بدائل تكون أغلى ثمنا. وتؤكد الدكتورة مارشباين أن استخدام شفرات الحلاقة القديمة يسبب التهاب بصيلات الشعر، والشعور بحكة وتهيج البشرة. وللحصول على أفضل نتائج، تنصح بتغيير الشفرات بعد استخدامها مرتين أو ثلاثا.

استخدام شفرات الحلاقة القديمة يسبب التهاب بصيلات الشعر والشعور بحكة وتهيج البشرة (بيكسابي)

6. استخدام منظفات غير متوازنة الحمضية في "المناطق الحساسة"

من المهم استخدام المنتجات ذات التركيبات المخصصة لتنظيف المناطق الحساسة، فالبيئة الميكروبية المهبلية البالغة الحساسية، وأي منتجات غير متوازنة، تتسبب في قتل البكتيريا الحميدة والإخلال بمستوى الحموضة النسبي، مما يؤدي إلى عدوى الفطريات والحكة والروائح الغريبة.

7. عدم ترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة

يعتبر الترطيب بعد الاستحمام أهم الطرق للحصول على بشرة صحية، نظرا لكون الاستحمام بحد ذاته -حتى لفترة قصيرة مع استخدام مياه فاترة- يجعل البشرة جافة ومتهيجة.

وتشير الدكتورة مارشباين إلى أنه "من المهم استخدام مرطبات البشرة التي تحتوي على السيراميد، وهي دهون طبيعية موجودة في البشرة، لتعويض الدهون التي تم تجريدها منها أثناء الاستحمام، فضلا عن المواد المرطبة على غرار حمض الهيالورونيك والغليسرين".