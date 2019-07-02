5 مغالطات طبية لا ينبغي تصديقها

توصل الباحثون مؤخرا إلى أن نحو أربعمئة من الممارسات الطبية الروتينية تتناقض تماما مع الدراسات المنشورة في المجلات الرائدة.

ونقدم هنا خمسة اعتقادات شائعة أثبتت الدراسات الحديثة عدم صحتها، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

المغالطة 1: زيت السمك (الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية) يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب؛ إذ كشفت تجربة شملت 12500 شخص معرضون لخطر الإصابة باضطراب قلبي عن أن مكملات أوميغا-3 اليومية لم تق من الإصابة بأمراض القلب.

المغالطة 2: جينكو بيلوبا يقي من فقدان الذاكرة والخرف؛ فقد كان المكمل المصنوع من شجرة الجنكو يستخدم على نطاق واسع في الطب الصيني القديم، ولا يزال يروج له كطريقة لحفظ الذاكرة، لكن دراسة كبيرة نشرت عام 2008 أظهرت بشكل قاطع أن هذا المكمل غير مجد لهذا الغرض، ومع ذلك لا تزال مبيعاته تبلغ 249 مليون دولار سنويا.

المغالطة 3: علاج التستوستيرون يساعد الرجال الأكبر سنا على الاحتفاظ بذاكرتهم؛ فقد أظهرت تجربة سريرية دقيقة أن التستوستيرون لم يكن أفضل من حبة السكر في مساعدة كبار السن من الرجال على تجنب فقدان الذاكرة.

المغالطة 4: إبقاء المنزل خاليا من عث الغبار والفئران والصراصير يقي من نوبات الربو؛ فقد كانت النظرية السائدة أن ردود الفعل المتحسسة لهذه الآفات يمكن أن تسبب نوبات الربو، لكن الباحثين عام 2017 أفادوا بأن الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات في المنازل التي يعاني فيها الأطفال من مسببات الحساسية للفيروسات لم تفعل شيئا لتقليل تواتر نوبات الربو لديهم.

المغالطة 5: عداد الخطوات وأجهزة تتبع السعرات الحرارية تساعد في إنقاص الوزن والعكس هو الصحيح؛ فمن بين 470 من متتبعي الحميات لمدة عامين كان الذين يرتدون أجهزة تتبع الخطى وحرق السعرات الحرارية سجلوا نقصانا في الوزن أقل من أولئك الذين لم يستعملوها، واتبعوا التوصيات التقليدية.