في الصيف.. كيف تحمي جسمك وبشرتك من الجفاف؟
يشكل فصل الصيف تهديدا للجسم بشكل عام، والبشرة بشكل خاص من خلال الجفاف، فكيف تكون الحماية؟
حيث تحذر خبيرة التغذية الألمانية زيلكه شفارتاو من أن قلة شرب الماء في الصيف ترفع خطر الإصابة بالجفاف.
وأوضحت شفارتاو أن أعراض الجفاف تتمثل في الصداع والتعب وضعف التركيز وجفاف الجلد والإمساك وسرعة دقات القلب والجوع وتغير لون البول من الأصفر الفاتح إلى الأصفر الداكن أو درجات البني.
ولتجنب هذه الأعراض تنصح شفارتاو بشرب الماء بكمية كافية لا تقل عن 1.5 لتر يوميا، مع مراعاة تناول الخضراوات والفواكه المحتوية على نسبة عالية من الماء كالخيار والبطيخ والعنب.
أما بالنسبة للبشرة، فتحتاج في الصيف إلى كريم ذي مواصفات خاصة للعناية بها وحمايتها جيدا من المخاطر والأضرار المحتملة.
وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن البشرة تحتاج في الصيف إلى كريم عناية خفيف وغني بمواد الترطيب؛ نظرا لأنها سرعان ما تتعرض للجفاف بسبب أشعة الشمس والماء.
وينبغي أن يشتمل كريم العناية أيضا على فلتر للأشعة فوق البنفسجية لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة بفعل الأشعة فوق البنفسجية والأمراض الجلدية الناجمة عن تلف البشرة بفعل أشعة الشمس.
كما أكدت هوبر أهمية العناية بالعين والشفاه؛ نظرا لأن البشرة في هاتين المنطقتين أكثر نحافة، ولهذا الغرض ينبغي استخدام كريم عيون ومستحضر عناية بالشفاه يحتويان على مُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF) لا يقل عن ثلاثين.
ومن المهم أيضا إجراء تقشير للبشرة من وقت لآخر؛ نظرا لأن العرق يجعل البشرة أكثر عُرضة لانسداد المسام والشوائب والبثور.