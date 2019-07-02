في الصيف.. كيف تحمي جسمك وبشرتك من الجفاف؟

يشكل فصل الصيف تهديدا للجسم بشكل عام، والبشرة بشكل خاص من خلال الجفاف، فكيف تكون الحماية؟

حيث تحذر خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ‫شفارتاو من أن قلة شرب الماء في الصيف ترفع خطر الإصابة بالجفاف.

‫وأوضحت شفارتاو أن أعراض الجفاف تتمثل في الصداع والتعب وضعف التركيز ‫وجفاف الجلد والإمساك وسرعة دقات القلب والجوع وتغير لون البول من ‫الأصفر الفاتح إلى الأصفر الداكن أو درجات البني.

‫ولتجنب هذه الأعراض تنصح شفارتاو بشرب الماء بكمية كافية لا تقل عن 1.5 ‫لتر يوميا، مع مراعاة تناول الخضراوات والفواكه المحتوية على نسبة عالية ‫من الماء كالخيار والبطيخ والعنب.

أما بالنسبة للبشرة، فتحتاج في الصيف إلى كريم ‫ذي مواصفات خاصة للعناية بها وحمايتها جيدا من المخاطر والأضرار ‫المحتملة.

‫وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن البشرة تحتاج في الصيف ‫إلى كريم عناية خفيف وغني بمواد الترطيب؛ نظرا لأنها سرعان ما تتعرض ‫للجفاف بسبب أشعة الشمس والماء.

وينبغي أن يشتمل كريم العناية أيضا على فلتر للأشعة فوق البنفسجية ‫لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة بفعل الأشعة فوق البنفسجية والأمراض ‫الجلدية الناجمة عن تلف البشرة بفعل أشعة الشمس.

‫كما أكدت هوبر أهمية العناية بالعين والشفاه؛ نظرا لأن البشرة في ‫هاتين المنطقتين أكثر نحافة، ولهذا الغرض ينبغي استخدام كريم عيون ‫ومستحضر عناية بالشفاه يحتويان على مُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF) لا ‫يقل عن ثلاثين.

‫ومن المهم أيضا إجراء تقشير للبشرة من وقت لآخر؛ نظرا لأن العرق يجعل ‫البشرة أكثر عُرضة لانسداد المسام والشوائب والبثور.