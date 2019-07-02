دراسة مفاجئة: النساء ذوات السيقان السمينة أقل عرضة لأمراض القلب

قال باحثون من الولايات المتحدة إن النساء كبيرات السن ذوات الدهون الزائدة نسبيا في سيقانهن، يعانين أقل من أمراض القلب والدورة الدموية، على الأقل بالنسبة للنساء ذوات الوزن الطبيعي بعد سن اليأس. أما إذا كانت هذه الدهون الزائدة في البطن، فإن خطر الإصابة بمثل هذه الأمراض يزداد.

وحلل الباحثون تحت إشراف الدكتورة كيبين كي من كلية طب ألبرت آينشتاين في نيويورك، بيانات نساء ذوات وزن عادي بعد انقطاع الطمث.

وأوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة "القلب" التي تصدرها الجمعية الأوروبية لأبحاث القلب، أن الكمية الإجمالية للدهون ليس لها تأثير على القلب والدورة الدموية، وقالوا إن الأهم من ذلك هو مكان الدهون الزائدة، وذلك حسبما تبيّن من الدراسة التي شملت 2683 امرأة.

وتبين من الدراسة التي أجريت على مدى 18 عاما، أن ربع النساء ذوات الوزن الطبيعي واللاتي يحتفظن بالدهون الزائدة في منطقة البطن، يواجهن خطرا مضاعفا للإصابة بأحد أمراض القلب والدورة الدموية المهمة.

وكان هناك توجه مغاير فيما يتعلق بدهون الساقين، حيث تبين أن احتمال تعرض النساء اللاتي يحتفظن بدهون زائدة في الساقين لخطر الإصابة بأحد أمراض القلب والدورة الدموية، كان أقل بنسبة 40% من النساء اللاتي يحتفظن بدهون قليلة جدا في منطقة الساقين.

حجم

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات عن حجم البطن أو الساقين، وقاسوا نسبة الدهون اعتمادا على تقنية خاصة للأشعة السينية. غير أنه تبين أن النساء ذوات الخصر الكبير كان لديهن نسبة أكبر من الدهون في البطن، وأن النساء ذوات الخصر الصغير كان لديهن دهون أكثر في منطقة أعلى الفخذ.

وكانت أكبر نسبة خطر للإصابة بأحد أمراض القلب والدورة الدموية لدى النساء اللاتي لديهن جزء كبير من الدهون المختزنة في البطن، ودهون أقل في الساقين. وكان هذا الخطر أكثر من ثلاثة أمثال الخطر لدى النساء اللاتي تتوزع لديهن الدهون بشكل معاكس.

وأخذ الباحثون في الاعتبار 202 نوبة قلبية حدثت للمشاركات في الدراسة للمرة الأولى في حياتهن، وغيرها من اضطرابات الشرايين التاجية، إضافة إلى 105 سكتات قلبية حدثت لأول مرة وقت الدراسة.

وبذلك تناولت الدراسة وبشكل خاص، أمراض القلب والدورة الدموية الناتجة عن ترسبات الدهون في الشرايين، والمعروفة أيضا بتصلب الشرايين.

وكان مؤشر كتلة الجسم الخاص بالنساء في النطاق الطبيعي الذي تراوح بين 18 و25، وهو المؤشر الذي يتم حسابه بناء على الوزن بالكيلوغرامات مقسوما على مربع طول الجسم بالمتر.

توزيع الدهون بالجسم

وبناء على نتائج الدراسة أوصت الدكتور كي -وفقا لبيان عن الجمعية الأوروبية لأبحاث القلب- بعدم الاكتفاء بمجرد الحرص على خفض الوزن، والاهتمام -إضافة إلى ذلك- بتوزيع الدهون في الجسم، حتى وإن كان وزن الجسم في النطاق الصحي، وكان مؤشر كتلة الجسم طبيعيا.

ولا يعرف الباحثون السبب الذي يجعل الدهون الزائدة في الساقين ذات تأثير هام للجسم، ولكنهم قالوا إن الدهون المختزنة في السيقان لا تضر، خلافا لدهون البطن، على الأقل في بعض عمليات الأيض المهمة، أي أنها لا تتسبب في أضرار في أجزاء أخرى من الجسم، مضيفين أن هناك دلائل على أن السيقان "مكان نموذجي لتخزين الدهون".