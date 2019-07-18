هيئة الصحة البريطانية للمسافرين لمصر: راقبوا ما تأكلون

طالب مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة المسافرين إلى مصر بتوخي الحذر مما يأكلون بسبب خطر انتشار جرثومة تسمم غذائي قاتل، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

فقد أصيب ما لا يقل عن 18 شخصا بالفعل بسلالة من بكتيريا إي كولاي التي تنتج سما يدعى شيغا (Shiga).

وتتسبب الإصابة ببكتريا إي كولاي في العادة بالإسهال والقيء مثل التسمم الغذائي العادي، إلا أن من مضاعفاتها متلازمة الانحلال الدموي الوريدي التي تعرف باسم إتش يو أس اختصارا لـ (Haemolytic Uraemic Syndrome).

وشخصت حالة واحدة بأعراض إتش يو أس قادمة من مصر هذا العام و16 حالة سابقة منذ عام 2009 والتي يمكنها التسبب بفشل كلوي والوفاة.

وأصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحذيرا للمسافرين، وأضافت أنه يمكن أن ينطبق أيضا على من يتجهون إلى إسبانيا أو تركيا.

الغردقة تقلق البريطانيين

المنطقة الرئيسية المثيرة للقلق في مصر هي منطقة الغردقة على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، على بعد حوالي 462 كيلومترا جنوب القاهرة.

فقد وجدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن كل الحالات المسجلة قد زارت هذه المنطقة.

وقال الدكتور نيك فين من هيئة الصحة "نحن على دراية بالأشخاص العائدين من مصر والمصابين بعدوى القولون، وبعضهم يعانون من مضاعفات خطيرة في الكلى تدعى متلازمة الالتهاب الوريدي الانحلالي".

ويُنصح السياح بتجنب تناول السلطة أو الخضار النيئة، والتأكد من طهي اللحم جيدا وتجنب شرب الماء من الصنبور ومحاولة تجنب ابتلاع الماء عند السباحة.