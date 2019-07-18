 آلام المفصل الاصطناعي تستلزم استشارة الطبيب فورا
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آلام المفصل الاصطناعي تستلزم استشارة الطبيب فورا

الاحمرار والتورم في المفصل قد يشير إلى الإصابة بعدوى (الألمانية)
الاحمرار والتورم في المفصل قد يشير إلى الإصابة بعدوى (الألمانية)

قال البروفسور رودولف آشيرل في تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية إن متاعب المفصل الاصطناعي المستمرة كمفصل الركبة أو مفصل الورك تستلزم استشارة الطبيب فورا، حيث إن الاحمرار والتورم قد يشير إلى الإصابة بعدوى.

وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب المفاصل الاصطناعية أن الإصابة بعدوى قد ترجع لأسباب عدة، على سبيل المثال جرح صغير أثناء إجراء الأعمال المنزلية، حيث تتوغل البكتيريا داخل الجسم وتصل عبر الدم إلى المفصل الاصطناعي، الذي لا يستطيع حماية نفسه لكونه جسما غريبا غير حي.

وشدد آشيرل على ضرورة علاج العدوى على وجه السرعة خلال أول ثلاثة أسابيع من ظهور الأعراض بواسطة المضادات الحيوية، وإلا فقد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.

ولتجنب هذه المخاطر، أكد آشيرل أهمية تعقيم الجروح الصغيرة جيدا ووضعها تحت الملاحظة لمراقبة عملية تماثلها للشفاء مع استشارة الطبيب فور ملاحظة أية ظواهر غريبة.

المصدر : الألمانية
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