دراسة: هشاشة العظام تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب

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وقال قائد فريق البحث الدكتور مارتن إنجلوند "التهاب المفاصل العظمي يسبب الألم الذي ينتج عنه في كثير من الأحيان عدم تحمّل الأشخاص ممارسة النشاط البدني، مما يؤدي إلى إصابتهم بزيادة الوزن التي تقود إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأشار إلى وجود عوامل مشتركة بين هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ أبرزها الالتهابات، وقال إنه كلما زادت سنوات الإصابة بهشاشة العظام زاد خطر الوفاة من أمراض القلب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، وأن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويًّا، ويمثلون 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وأنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يتوفى 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًّا.

وهشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، وتسبب آلاما قاسية وتورمًا في المفاصل والغضاريف، ويظهر تأثيرها على وجه الخصوص في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري.