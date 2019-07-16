3 علامات على فساد الأدوية.. فما هي؟
حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية من أن حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الآتي:
1- التغيرات على شكل الأدوية ولونها ورائحتها.
2- حدوث شقوق في أقراص الدواء.
3- تكون كتل أو حدوث تعكر في أدوية الشراب.
وشددت الغرفة على ضرورة التخلص من الأدوية في حال ملاحظة هذه التغيرات، مشيرة إلى ضرورة حفظ الأدوية في مكان جاف وفي ظل درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
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