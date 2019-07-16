 3 علامات على فساد الأدوية.. فما هي؟
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3 علامات على فساد الأدوية.. فما هي؟

الأدوية تحفظ في مكان جاف وفي ظل درجة حرارة أقل من 25 ‫درجة مئوية (الألمانية)
الأدوية تحفظ في مكان جاف وفي ظل درجة حرارة أقل من 25 ‫درجة مئوية (الألمانية)

حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن ‫الألمانية من أن حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية، وهو ما يمكن الاستدلال ‫عليه من خلال الآتي:

1- التغيرات على شكل الأدوية ولونها ورائحتها.

2- حدوث شقوق في أقراص الدواء.

3- تكون كتل أو حدوث تعكر في أدوية الشراب.

‫وشددت الغرفة على ضرورة التخلص من الأدوية في حال ملاحظة هذه التغيرات، ‫مشيرة إلى ضرورة حفظ الأدوية في مكان جاف وفي ظل درجة حرارة أقل من 25 ‫درجة مئوية.

المصدر : الألمانية
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