3 علامات على فساد الأدوية.. فما هي؟

حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن ‫الألمانية من أن حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية، وهو ما يمكن الاستدلال ‫عليه من خلال الآتي:

1- التغيرات على شكل الأدوية ولونها ورائحتها.

2- حدوث شقوق في أقراص الدواء.

3- تكون كتل أو حدوث تعكر في أدوية الشراب.

‫وشددت الغرفة على ضرورة التخلص من الأدوية في حال ملاحظة هذه التغيرات، ‫مشيرة إلى ضرورة حفظ الأدوية في مكان جاف وفي ظل درجة حرارة أقل من 25 ‫درجة مئوية.