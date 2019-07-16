‫الماء يطفئ حرقة المعدة

قال البروفيسور بيتر مالفرتاينر إن شرب ‫الماء يساعد في إطفاء حرقة المعدة حيث إنه يعمل على معادلة العصارة ‫الهضمية التي ترتجع إلى المريء أو إلى الفم عند الإصابة بحرقة المعدة ‫المعروفة في اللغة الدارجة باسم "الحموضة".

‫وأضاف أخصائي الجهاز الهضمي الألماني أن المشي بعد تناول الطعام يعد ‫أيضا سلاحا فعالا لمحاربة حرقة المعدة، حيث يعمل على نقل الطعام إلى ‫الأمعاء.

‫وأشار إلى أنه يمكن أيضا اللجوء إلى أدوية الحموضة التي لا ‫تحتاج إلى وصف الطبيب، ولكن مع مراعاة عدم تعاطيها لمدة تزيد على ‫أسبوعين.

‫وفي حال تكرار الإصابة بحرقة ‫المعدة، شدد مالفرتاينر على ضرورة استشارة الطبيب حيث إنها قد تشير إلى الإصابة بالارتجاع المريئي الذي قد يؤدي ‫إلى سرطان المريء في حال عدم علاجه.

‫وللوقاية، ينصح البروفيسور الألماني بتجنب الأطعمة ‫الدسمة والوجبات الثقيلة قدر الإمكان، مع مراعاة تخصيص وقت كاف لتناول ‫الطعام ومضغ الطعام جيدا وتناول كميات قليلة.