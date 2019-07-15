منها حبس البول.. 7 عادات تلحق ضررا كبيرا بالكلى

الكلية عضو مهم لها وظائف عديدة، وتلعب دورا مهما في التخلص من السموم في الجسم، وتوازن مستوى الأملاح في الدم وإنتاج الهرمونات.

وقد يؤدي اتباع نمط حياة غير صحي إلى مشاكل في الكلى، ونقدم لك هنا سبع عادات ضارة:

1- نقص الماء

المهمة الرئيسية للكلى تتمثل في التخلص من سموم الجسم، فعندما لا نشرب كمية كافية من المياه يوميا تجف الكلى وينخفض معدل جريان الدم الكلوي، مما يؤدي لتكوين ترسبات سامة بالجسم. لذلك، يمكن أن تتشكل حصاة كلوية. وذلك وفقا للكاتبة سارة أم في تقرير نشرته مجلة سانتي بلوس الفرنسية.

2- حبس البول

عندما تحبس كميات كبيرة من البول لفترة طويلة، يمكن أن يسبب ذلك العديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك إبطاء التخلص من النفايات وتراكمها في الكلى.

3- الملح المفرط

الملح يحتوي على الكثير من الصوديوم، وعندما تفرط في استهلاك هذه المادة وتناول الأطعمة المالحة، قد تواجه الكلى مشكلة في التخلص منها من الجسم، مما يتسبب في ضغط إضافي على هذين العضوين.

4- الكافيين

على الرغم من أن القهوة لها فوائد كثيرة على الصحة، فإن الاستهلاك المفرط في تناولها وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد ينطوي على بعض المخاطر على الكلى. ووفقا لمؤسسة الوطنية للكلى، من الأفضل عدم استهلاك أكثر من ثلاثة أكواب يوميا.

4794860787001 99bd2ec6-8a51-4e68-8f19-7b3a057a4d5e 5181a777-fbb7-42f6-ab1f-74f537783fdc video

5- مسكنات الألم

أوردت الكاتبة أنه سواء كان ذلك بسبب الصداع أو غيره من المشاكل الصحية البسيطة التي تسبب الألم، يجب ألا يكون استهلاك المسكن مفرطا ومنتظما. إذ على المدى الطويل يمكن أن يقوض وظائف الكلى، من خلال تعزيز تطور أمراض الكلى المزمنة.

6- البروتينات

قد يتلف الكلى الاستهلاكُ المفرط للأطعمة الغنية بالبروتين، وخاصة اللحوم الحمراء. وينصح باستهلاك البروتينات بشكل معتدل وتفضيل البروتينات النباتية من أجل تجنب أي خطر على الصحة.

7- السكر

وفقا لدراسة نشرت بمجلة "إيبيدميولوجي" العلمية، يسبب تناول مشروبين محليين بالسكر أو أكثر، بشكل يومي، فشلا كلويا فضلا عن فشل بالجهاز البولي. كما ثبت أن المشروبات التي تحتوي على الكولا ضارة لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.