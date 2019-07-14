الفواكه أيضا قد تصيبك بالكبد الدهني

حذر الدكتور كارستن ليكوتات من خطورة ‫الإفراط في تناول الفواكه؛ حيث إنها تحتوي على الفركتوز (سكر الفاكهة)، ‫الذي يرفع خطر الإصابة بالكبد الدهني.

‫وأوضح الممارس العام الألماني أن أعراض الكبد الدهني تتمثل في تضخم ‫الكبد وانتفاخ البطن واصفرار الجلد والعين، مشيرا إلى أن عدم العلاج ‫يمهد الطريق للإصابة بتليف الكبد.

‫ولتجنب هذا الخطر، ينصح ليكوتات بتناول الفواكه بمعدل لا يزيد على حصتين ‫يوميا، مع مراعاة تناول الأنواع قليلة السكر، مثل البرتقال والتوت، ‫والإقلال من الأنواع الغنية بالسكر، مثل العنب والموز والتفاح.

‫وحذر ليكوتات أيضا من الإفراط في تناول عصير الفواكه؛ نظرا لأنه ‫مركز للغاية، ومن ثم يكون غنيا بالسكر، الذي يصل إلى الدم بسرعة.