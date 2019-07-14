الفواكه أيضا قد تصيبك بالكبد الدهني
حذر الدكتور كارستن ليكوتات من خطورة الإفراط في تناول الفواكه؛ حيث إنها تحتوي على الفركتوز (سكر الفاكهة)، الذي يرفع خطر الإصابة بالكبد الدهني.
وأوضح الممارس العام الألماني أن أعراض الكبد الدهني تتمثل في تضخم الكبد وانتفاخ البطن واصفرار الجلد والعين، مشيرا إلى أن عدم العلاج يمهد الطريق للإصابة بتليف الكبد.
ولتجنب هذا الخطر، ينصح ليكوتات بتناول الفواكه بمعدل لا يزيد على حصتين يوميا، مع مراعاة تناول الأنواع قليلة السكر، مثل البرتقال والتوت، والإقلال من الأنواع الغنية بالسكر، مثل العنب والموز والتفاح.
وحذر ليكوتات أيضا من الإفراط في تناول عصير الفواكه؛ نظرا لأنه مركز للغاية، ومن ثم يكون غنيا بالسكر، الذي يصل إلى الدم بسرعة.
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