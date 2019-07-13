تلوث الهواء يهدد بتصلب الشرايين التي تغذي القلب

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن التعرض لتلوث الهواء يزيد إصابة الأشخاص بتصلب الشرايين التاجية الذي يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة بافالو الأميركية، ونشرت في دورية "جاما نيتورك أوبن" (JAMA Network Open) العلمية.

وللتوصل إلى نتائج الدراسة، ركز الباحثون على الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر ويتعرض لها الأشخاص، ومدى تأثيرها على الشرايين.

وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا في الأغلب من مصادر صناعية، بالإضافة إلى عوادم السيارات، والطهي بالخشب والتدخين، وعند استنشاقها تستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم.

وأجريت الدراسة على 8 آلاف و867 من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و92 عاما.

ووجد الباحثون أن التعرض طويل الأجل للجسيمات الدقيقة المحمولة جوا وثاني أكسيد النيتروجين والعيش بالقرب من حركة مرور المركبات كانا مرتبطين بخطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وأثبتت الدراسة أن تلوث الهواء يزيد تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية (الشرايين التي تغذي القلب)، وهو أحد أبرز عوامل الخطر التي تضاعف تصلب الشرايين التاجية.

ويشير تصلب الشرايين إلى تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين، والتي تقيد بمرور الوقت تدفق الدم عبر الشرايين، وهذا يمكن أن يسبب جلطة دموية تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وقال قائد فريق البحث الدكتور منغ وانغ "تقدم هذه الدراسة دليلا على أن تصلب الشرايين التاجية هو مرض ينجم عن التعرض لتلوث الهواء، مما يزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية".

وأضاف وانغ أن هذا الاكتشاف يجب أن يساهم في فهم تأثيرات ملوثات الهواء في جميع أنحاء العالم، مع توفير البيانات المطلوبة محليا والأدلة الداعمة لوضع معايير لمواجهة تأثيرات تلوث الهواء على نطاق عالمي.