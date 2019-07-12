 عذاب الحب يؤذي القلب
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عذاب الحب يؤذي القلب

عذاب الحب قد يؤدي إلى متلازمة القلب المكسور (الألمانية)
عذاب الحب قد يؤدي إلى متلازمة القلب المكسور (الألمانية)

قال الطبيب النفسي الألماني البروفيسور غونتر زايدلر إن عذاب ‫الحب لا يؤذي النفس فحسب، بل القلب أيضا.

‫وأوضح البروفيسور زايدلر أن عذاب الحب الناجم عن فراق الحبيب بسبب ‫موته أو انتهاء العلاقة العاطفية، لا يتسبب في الشعور بالحزن والاكتئاب ‫فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى ما يعرف بمتلازمة "القلب المكسور" التي تتمثل أعراضها في آلام الصدر وضيق التنفس.

‫وفي أسوأ الحالات، قد تشكل هذه المتلازمة خطرا على الحياة، إذ قد تتسبب في فشل القلب.

‫ويتم علاج متلازمة القلب المكسور بنفس طريقة علاج مرضى قصور القلب، إلى ‫جانب العلاج النفسي.

المصدر : الألمانية
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