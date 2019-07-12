تاتو الحناء قد يسبب استجابات تحسسية
حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية من أن تاتو الحناء قد يسبب استجابات تحسسية، إذا لم تكن الحناء نقية.
وأوضحت البوابة أن هذا الخطر يكمن في منتجات الحناء ذات اللون الأسود المحتوية على الصبغة المعروفة باسم "بارافينيلين ديامين" المعروفة بالاسم المختصر "بي.بي.دي" (PPD). أما الحناء الطبيعية فلونها بني مائل إلى الحمرة.
وتظهر الاستجابات التحسسية في صورة احمرار وحكة وبثور وتغيرات جلدية.
وفي هذه الحالة ينبغي تبريد الموضع المصاب لتخفيف المتاعب، كما يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة نظرا لأنه في أسوأ الحالات قد تحدث صدمة تحسسية تشكل خطرا على الحياة.
أهم الأخبار
- مدمرة بريطانية جديدة إلى الخليج وواشنطن تدفع لتشكيل تحالف عسكري دولي
- نيويورك تايمز: الديوان الملكي السعودي تدخل لوقف الانسحاب الإماراتي من اليمن
- تركيا تبدأ تسلم صواريخ أس 400 الروسية والناتو يعرب عن قلقه
- أصيب بسكتة قلبية.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء بصدره
- فورين بوليسي: الأسد لم يفز بشيء من حرب سوريا