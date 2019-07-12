 ‫تاتو الحناء قد يسبب استجابات تحسسية
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‫تاتو الحناء قد يسبب استجابات تحسسية

الحناء ذات اللون الأسود تحتوي على صبغة "بارافينيلين ديامين" التي قد تؤدي إلى استجابات تحسسية (الألمانية)
الحناء ذات اللون الأسود تحتوي على صبغة "بارافينيلين ديامين" التي قد تؤدي إلى استجابات تحسسية (الألمانية)

‫حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية ‫من أن تاتو الحناء قد يسبب استجابات تحسسية، إذا لم تكن الحناء ‫نقية.

‫وأوضحت البوابة أن هذا الخطر يكمن في منتجات الحناء ذات اللون الأسود ‫المحتوية على الصبغة المعروفة باسم "بارافينيلين ديامين" المعروفة بالاسم المختصر "بي.بي.دي" (PPD). أما الحناء الطبيعية ‫فلونها بني مائل إلى الحمرة.

‫وتظهر الاستجابات التحسسية في صورة احمرار وحكة وبثور وتغيرات جلدية.

‫وفي هذه الحالة ينبغي تبريد الموضع المصاب لتخفيف المتاعب، كما يجب ‫استشارة الطبيب على وجه السرعة نظرا لأنه في أسوأ الحالات قد تحدث صدمة ‫تحسسية تشكل خطرا على الحياة.

المصدر : الألمانية
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