‫حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية ‫من أن تاتو الحناء قد يسبب استجابات تحسسية، إذا لم تكن الحناء ‫نقية.

‫وأوضحت البوابة أن هذا الخطر يكمن في منتجات الحناء ذات اللون الأسود ‫المحتوية على الصبغة المعروفة باسم "بارافينيلين ديامين" المعروفة بالاسم المختصر "بي.بي.دي" (PPD). أما الحناء الطبيعية ‫فلونها بني مائل إلى الحمرة.

‫وتظهر الاستجابات التحسسية في صورة احمرار وحكة وبثور وتغيرات جلدية.

‫وفي هذه الحالة ينبغي تبريد الموضع المصاب لتخفيف المتاعب، كما يجب ‫استشارة الطبيب على وجه السرعة نظرا لأنه في أسوأ الحالات قد تحدث صدمة ‫تحسسية تشكل خطرا على الحياة.