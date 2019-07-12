البدانة تهدد طفلك بالسكري والكبد الدهني
حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من خطورة البدانة على صحة الأطفال، ذلك أنها تهددهم بالإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكبد الدهني، إضافة إلى مشاكل المفاصل.
ولتجنب هذه المخاطر، ينصح المركز الألماني الوالدين بالعمل على إنقاص وزن الطفل عبر تعديل النظام الغذائي، حيث ينبغي الإكثار من الخضروات والفواكه والإقلال من الدهون والسكريات والوجبات الجاهزة والسريعة.
ومن الضروري أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة مثل كرة القدم والسباحة، بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يوميا.
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