 ‫البدانة تهدد طفلك بالسكري والكبد الدهني‬
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‫البدانة تهدد طفلك بالسكري والكبد الدهني‬

لتجنب مخاطر البدانة ينبغي أن يواظب الأطفال على ممارسة الرياضة (الألمانية)
لتجنب مخاطر البدانة ينبغي أن يواظب الأطفال على ممارسة الرياضة (الألمانية)

حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من ‫خطورة البدانة على صحة الأطفال، ذلك أنها تهددهم بالإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط ‫الدم والكبد الدهني، إضافة إلى مشاكل المفاصل.

‫ولتجنب هذه المخاطر، ينصح المركز الألماني الوالدين بالعمل على إنقاص وزن ‫الطفل عبر تعديل النظام الغذائي، حيث ينبغي الإكثار من الخضروات ‫والفواكه والإقلال من الدهون والسكريات والوجبات الجاهزة والسريعة.

ومن الضروري أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة مثل كرة القدم والسباحة، بمعدل ‫لا يقل عن ساعة ونصف يوميا.

المصدر : الألمانية
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