‫البدانة تهدد طفلك بالسكري والكبد الدهني‬

حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من ‫خطورة البدانة على صحة الأطفال، ذلك أنها تهددهم بالإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط ‫الدم والكبد الدهني، إضافة إلى مشاكل المفاصل.

‫ولتجنب هذه المخاطر، ينصح المركز الألماني الوالدين بالعمل على إنقاص وزن ‫الطفل عبر تعديل النظام الغذائي، حيث ينبغي الإكثار من الخضروات ‫والفواكه والإقلال من الدهون والسكريات والوجبات الجاهزة والسريعة.

ومن الضروري أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة مثل كرة القدم والسباحة، بمعدل ‫لا يقل عن ساعة ونصف يوميا.