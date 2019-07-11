السعرات الحرارية بـ14 فاكهة.. وهل يجب تناولها قبل أو أثناء أو بعد الأكل؟

إذا كنت تتساءل عن عدد السعرات الحرارية الموجودة في الموز أو التفاح أو البرتقال؟ أو ما الفواكه التي تحتوي على مقدار أقل من السعرات الحرارية؟ وما فوائدها؟

ونقدم لك هنا السعرات الحرارية في 14 نوعا من الفاكهة، ونجيب على السؤال: هل يجب تناول الفاكهة قبل أو أثناء أو بعد الأكل؟:

1- الموز

يحتوي الموز على 89 سعرا حراريا في كل 100 غرام. ورغم من أنه الفاكهة التي تحتوي على أكبر قدر من السعرات، فإنه لا يحتوي تقريبا على الدهون، وهو يشعرك بالشبع. وذلك وفقا لتقرير للكاتبة ماريا غواش نشرته مجلة "كلارا" الإسبانية.

2- العنب

يحتوي العنب على 67 سعرا حراريا في كل 100 غرام، ويمثل الماء 80% من حبة العنب، ويحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم، ويعزز عمل الكلى.

ما الفواكه التي تحتوي على مقدار أقل من السعرات الحرارية؟ (بيكسابي)

3- الكيوي

يحتوي الكيوي على 61 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وهو يحتوي على الفيتامين سي، وينشط عمل الأمعاء، ويحتوي على نسبة هامة من البوتاسيوم، تجعله مدرا للبول.

4- المانغو

تحتوي المانغو على 60 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وهي غنية بالماء والألياف، وتحتوي على مكونات مضادة للأكسدة، هي الفيتامينات أي وسي وإي.

5- الكمثرى

تحتوي الكمثرى على 57 سعرا حراريا في كل 100 غرام، ويمثل الماء 85% منها، والسكر 10% والألياف 3%، وهو ما يجعلها خفيفة وسهلة الهضم. كما أن هذه الفاكهة توفر كمية هامة من البوتاسيوم، في مقابل كمية قليلة من الصوديوم.

6- التفاح

يحتوي التفاح على 52 سعر حراريا في كل 100 غرام، وهو يتميز بفوائد هامة جعلته يعتبر واحدا من أنفع الفواكه، لدرجة أن الإنجليز يقولون "تفاحة في كل يوم تبقي الطبيب بعيدا عن حياتك". وينصح بتناوله دون نزع قشرته، وهو مفيد جدا لحالات الإمساك.

7- الكرز

يحتوي الكرز على 50 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وهو مثل باقي الفواكه غني بالفيتامينات والمعادن، وغني خاصة بفيتامين سي. ولكن ما يميز هذه الفاكهة هو أنها غنية جدا بالأنثوسيانين، وهي أصباغ مسؤولة عن منح الكرز لونه الأحمر، وهي تساعد في الحماية من بعض الأمراض مثل السرطان، وخاصة سرطان القولون، وتؤخر شيخوخة الجلد.

8- المشمش

يحتوي المشمش على 48 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وهو غني بمضادات الأكسدة مثل الفيتامين سي، ومفيد لتجنب الإمساك.

9- البرتقال

يحتوي البرتقال على 47 سعرا حراريا في كل 100 غرام، بالإضافة إلى أنه من الفواكه الخفيفة، فهو غني بالفيتامين سي.

10- البرقوق

يحتوي البرقوق على 47 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وإلى جانب طعمه اللذيذ، هو غني بالمغنيسيوم، والفيتامين سي والتربتوفان، الذي يعزز إنتاج هرمون السيروتونين الذي يحسن المزاج.

11- الخوخ

يحتوي الخوخ على 41 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وهو غني بفيتامينات أي وسي وإي.

12- الشمام

يحتوي الشمام على 34 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وهو يتميز بفوائده المنعشة والمغذية ولذة طعمه، كما أنه غني بالمياه بنسبة 80%، لذلك يشعرنا بالشبع دون التسبب بزيادة الوزن.

13- الفراولة

تحتوي الفراولة على 33 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وإلى جانب خفتها وطعمها المنعش، فهي لذيذة ومفيدة جدا للصحة الجلد، حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة.

14- البطيخ الأحمر

تحتوي هذه الفاكهة على 30 سعرا حراريا في كل 100 غرام، وهي منعشة وغنية بالماء بنسبة 93%، وخفيفة جدا على المعدة. كما أن البطيخ غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي وفيتامين أي وفيتامين بي1 وبي6، وهو مصدر هام للألياف، ولذلك هو مناسب لحمية خفض الوزن.

نصائح هامة:

من أجل اتباع حمية صحية ومتوازنة، يعد تناول الفواكه أمرا ضروريا حيث تقول دكتورة التغذية ماريا إيزابيل، إن الشيء المهم هو تناول الفواكه في كل يوم بمعدل حبتين أو ثلاثة. ولا يهم تناولها قبل أو أثناء أو بعد الأكل، فالجسم مستعد لهضمها والاستفادة من فوائدها في كل وقت.

وتحتوي كل الفواكه على فوائد هامة تتراوح بين الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالألياف، ولكن يجب تذكر أنها تحتوي على السكر، لذلك فإن من يتبعون حمية لإنقاص الوزن، عليهم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.