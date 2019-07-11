 ‫التهاب المثانة يهاجم المرأة أثناء الحمل.. لماذا؟
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‫التهاب المثانة يهاجم المرأة أثناء الحمل.. لماذا؟

للوقاية من التهاب المثانة ينبغي على الحامل الإكثار من شرب الماء ‫وتدفئة الجسم جيدا (بيكسابي)
للوقاية من التهاب المثانة ينبغي على الحامل الإكثار من شرب الماء ‫وتدفئة الجسم جيدا (بيكسابي)

أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن ‫التهاب المثانة يهاجم المرأة أثناء الحمل بصفة خاصة، وذلك بسبب التغيرات ‫الهرمونية الطارئة على الجسم خلال هذه الفترة، حيث لا تجد البكتيريا ‫صعوبة في التوغل والتكاثر داخل المسالك البولية.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض التهاب المثانة تتمثل في ‫تكرار التبول والشعور بألم وحرقان أثناء التبول، بالإضافة إلى الحمى ‫وآلام الظهر وآلام الكلى وآلام أسفل البطن.

‫وحذرت المجلة من خطورة عدم علاج التهاب المثانة أثناء الحمل، حيث ‫يرتفع بذلك خطر الإجهاض والولادة المبتسرة وأضرار مستديمة بالكلى، علما ‫بأن علاج الالتهاب يكون بواسطة المضادات الحيوية.

‫وللوقاية من التهاب المثانة ينبغي على الحامل الإكثار من شرب الماء ‫وتدفئة الجسم جيدا.

المصدر : الألمانية
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