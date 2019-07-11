 ‫ما أسباب اضطراب نبضات القلب؟‬
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‫ما أسباب اضطراب نبضات القلب؟‬

اضطراب نبضات القلب لها أسباب عدة (دويتشه فيله)
اضطراب نبضات القلب لها أسباب عدة (دويتشه فيله)

يعاني بعض الأشخاص من اضطراب نبضات القلب، ‫فما أسباب ذلك؟ 

‫‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني أن اضطراب نبضات القلب لها أسباب عدة، منها أمراض عضوية كأمراض القلب أو أمراض ‫الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.

‫كما قد يرجع سبب الاضطراب إلى أسلوب الحياة غير الصحي، أي التدخين ‫وشرب الخمر وتعاطي المخدرات، علاوة على أنه قد يكون أحد الآثار ‫الجانبية لبعض الأدوية.

‫وأضاف المعهد الألماني أن اضطراب نبضات القلب قد يؤدي إلى ضيق التنفس ‫وتراجع القدرة على بذل الجهد وفقدان الوعي، كما يرفع خطر الإصابة ‫بقصور القلب أو يؤدي إلى تفاقمه، بالإضافة إلى رفع خطر الإصابة بالسكتة ‫الدماغية.

‫لذا تجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة أي اضطراب في نبضات القلب، ‫خاصة إذا كان مستمرا حتى في حال عدم بذل مجهود شاق.

المصدر : الألمانية
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