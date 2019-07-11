ما أسباب اضطراب نبضات القلب؟
يعاني بعض الأشخاص من اضطراب نبضات القلب، فما أسباب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني أن اضطراب نبضات القلب لها أسباب عدة، منها أمراض عضوية كأمراض القلب أو أمراض الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.
كما قد يرجع سبب الاضطراب إلى أسلوب الحياة غير الصحي، أي التدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات، علاوة على أنه قد يكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية.
وأضاف المعهد الألماني أن اضطراب نبضات القلب قد يؤدي إلى ضيق التنفس وتراجع القدرة على بذل الجهد وفقدان الوعي، كما يرفع خطر الإصابة بقصور القلب أو يؤدي إلى تفاقمه، بالإضافة إلى رفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
لذا تجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة أي اضطراب في نبضات القلب، خاصة إذا كان مستمرا حتى في حال عدم بذل مجهود شاق.
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