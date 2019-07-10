مؤسسة القلب الألمانية: ‫تمارين الاسترخاء مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن تمارين ‫الاسترخاء تتميز بفائدة كبيرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث إنها تحارب ‫التوتر النفسي الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

‫وأوضحت أن أفضل تقنيات الاسترخاء تتمثل في ممارسة رياضات قوة التحمل ‫لنحو 30 دقيقة يوميا، مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات ‫الهوائية.

‫ومن تقنيات الاسترخاء المفيدة والسهلة تمارين التحكم في التنفس ‫والاسترخاء العضلي التقدمي.

‫وبالنسبة لليوغا، حذرت المؤسسة من أن بعض تمارين اليوغا تشكل خطرا على ‫مرضى ارتفاع ضغط الدم، وهي التمارين التي تتطلب الثبات لمدة طويلة ‫في وضعية معينة، حيث إنها تحتاج إلى الكثير من القوة، فتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

‫‫لذا يعد من الأفضل لمرضى ارتفاع ضغط الدم ممارسة تمارين اليوغا التي ‫تتطلب الكثير من الحركة.