كيف تحمين شعرك في الصيف؟
أوصت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر المرأة بغسل شعرها قبل نزول للبحر، معللة ذلك بأن الشعر المبلل يمتص الملح بكمية أقل من الشعر الجاف بفضل تغير بنيته.
كما أوصت هوبر المرأة بغسل شعرها بعد الاستحمام في مياه البحر أو حمام السباحة والعناية به، لأن الماء المالح أو كلور مياه حمام السباحة قد يؤذي بنية الشعر.
ولحماية الشعر من أضرار الماء المالح والأشعة فوق البنفسجية خلال فصل الصيف، تنصح هوبر باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من أشعة الشمس مثل زيت المكاديميا وفيتامين "إي" وفيتامين "بي5".
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