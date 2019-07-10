 ‫كيف تحمين شعرك في الصيف؟‬
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‫كيف تحمين شعرك في الصيف؟‬

لحماية الشعر من أضرار الماء المالح والأشعة فوق البنفسجية بالصيف، ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد كفيتامين "إي" (الألمانية)
لحماية الشعر من أضرار الماء المالح والأشعة فوق البنفسجية بالصيف، ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد كفيتامين "إي" (الألمانية)

أوصت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت ‫هوبر المرأة بغسل شعرها قبل نزول للبحر، معللة ذلك بأن الشعر المبلل ‫يمتص الملح بكمية أقل من الشعر الجاف بفضل تغير بنيته.

‫كما أوصت هوبر المرأة بغسل شعرها بعد الاستحمام في مياه البحر أو حمام ‫السباحة والعناية به، لأن الماء المالح أو كلور مياه حمام السباحة ‫قد يؤذي بنية الشعر.

ولحماية الشعر من أضرار الماء المالح والأشعة فوق البنفسجية خلال فصل ‫الصيف، تنصح هوبر باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة ‫تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من أشعة الشمس مثل زيت المكاديميا ‫وفيتامين "إي" وفيتامين "بي5".

المصدر : الألمانية
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