‫كيف تحمين شعرك في الصيف؟‬

أوصت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت ‫هوبر المرأة بغسل شعرها قبل نزول للبحر، معللة ذلك بأن الشعر المبلل ‫يمتص الملح بكمية أقل من الشعر الجاف بفضل تغير بنيته.

‫كما أوصت هوبر المرأة بغسل شعرها بعد الاستحمام في مياه البحر أو حمام ‫السباحة والعناية به، لأن الماء المالح أو كلور مياه حمام السباحة ‫قد يؤذي بنية الشعر.

ولحماية الشعر من أضرار الماء المالح والأشعة فوق البنفسجية خلال فصل ‫الصيف، تنصح هوبر باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة ‫تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من أشعة الشمس مثل زيت المكاديميا ‫وفيتامين "إي" وفيتامين "بي5".