منها الشطرنج والتسوق.. 5 ‫نصائح للحفاظ على القدرات الذهنية للمسنين

مع التقدم في العمر يعاني المرء من ضعف ‫الذاكرة وتراجع القدرات الذهنية. ويمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية في ‫الكِبر باتباع بعض التدابير البسيطة، وهي:

1- ‫الشطرنج:

أوضح رئيس الرابطة الألمانية لمساعدة كبار السن إرهارد هاكلر ‫أن لعبة الشطرنج تعتبر من الألعاب التي تعمل على تنشيط اللياقة ‫الذهنية.

العلاقات الاجتماعية تساعد في الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر (الألمانية)

2- ‫التغذية الصحية:

توصي الجمعية الألمانية للتغذية باتّباع نظام غذائي ‫متنوع يقوم على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، مع ‫تناول الأسماك مرة في الأسبوع واللحوم مرتين على الأكثر. كما ينبغي تفضيل ‫الدهون النباتية مثل زيت الزيتون على الدهون الحيوانية.

3- ‫ممارسة الرياضة:

أوضحت كريستينا سوفينسكي، من الجمعية الألمانية لمساعدة ‫كبار السن، أن ممارسة الرياضة صالحة لجميع المراحل العمرية شريطة عدم ‫وجود موانع طبية، مشيرة إلى أن الأنشطة الحركية تعمل على تزويد المخ ‫بالأكسجين بشكل جيد.

الأنشطة الحركية تعمل على تزويد المخ بالأكسجين بشكل جيد (الألمانية)

‫وأضافت سوفينسكي أن الرقص يتميز بأهمية كبيرة للحفاظ على اللياقة ‫الذهنية، إذ إن الحركة وفق الإيقاع الموسيقي تعمل على رفع التركيز ‫وتحسين التناسق العصبي العضلي، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الذاكرة ‫قصيرة المدى وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى تحسين توازن الجسم ومن ثم ‫الحد من خطر السقوط، فضلا عن تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

4- ‫العلاقات الاجتماعية:

أوضحت سوفينسكي أن العلاقات الاجتماعية تساعد في ‫الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر، لذا ينبغي الحرص على مقابلة ‫الأصدقاء والأقارب والجيران والمعارف بانتظام.

التغذية الصحية تحافظ على اللياقة الذهنية (الألمانية)

5- التسوق اليومي:

الذهاب للتسوق بشكل يومي يتيح لكبار السن الحركة وتعزيز ‫العمليات الحسابية، فضلا عن مقابلة المعارف والجيران.