منها الشطرنج والتسوق.. 5 نصائح للحفاظ على القدرات الذهنية للمسنين
مع التقدم في العمر يعاني المرء من ضعف الذاكرة وتراجع القدرات الذهنية. ويمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر باتباع بعض التدابير البسيطة، وهي:
1- الشطرنج:
أوضح رئيس الرابطة الألمانية لمساعدة كبار السن إرهارد هاكلر أن لعبة الشطرنج تعتبر من الألعاب التي تعمل على تنشيط اللياقة الذهنية.
2- التغذية الصحية:
توصي الجمعية الألمانية للتغذية باتّباع نظام غذائي متنوع يقوم على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، مع تناول الأسماك مرة في الأسبوع واللحوم مرتين على الأكثر. كما ينبغي تفضيل الدهون النباتية مثل زيت الزيتون على الدهون الحيوانية.
3- ممارسة الرياضة:
أوضحت كريستينا سوفينسكي، من الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن، أن ممارسة الرياضة صالحة لجميع المراحل العمرية شريطة عدم وجود موانع طبية، مشيرة إلى أن الأنشطة الحركية تعمل على تزويد المخ بالأكسجين بشكل جيد.
وأضافت سوفينسكي أن الرقص يتميز بأهمية كبيرة للحفاظ على اللياقة الذهنية، إذ إن الحركة وفق الإيقاع الموسيقي تعمل على رفع التركيز وتحسين التناسق العصبي العضلي، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الذاكرة قصيرة المدى وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى تحسين توازن الجسم ومن ثم الحد من خطر السقوط، فضلا عن تحسين الحالة النفسية والمزاجية.
4- العلاقات الاجتماعية:
أوضحت سوفينسكي أن العلاقات الاجتماعية تساعد في الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر، لذا ينبغي الحرص على مقابلة الأصدقاء والأقارب والجيران والمعارف بانتظام.
5- التسوق اليومي:
الذهاب للتسوق بشكل يومي يتيح لكبار السن الحركة وتعزيز العمليات الحسابية، فضلا عن مقابلة المعارف والجيران.