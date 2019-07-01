هل يمكن للحامل السفر في فصل الصيف؟
قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر خلال فصل الصيف، ولكن مع مراعاة الانتباه لبعض النقاط المهمة كالوقت المناسب.
وأوضحت الرابطة أن الثلث الثاني من الحمل هو الأنسب للسفر؛ لأنه خلال الثلث الأول من الحمل تعاني المرأة من الغثيان والقيء، ويعد المجهود البدني في الثلث الثالث أمرا شاقا، فضلا عن استعداد المرأة للإنجاب ووضع جنينها.
ومن المهم خلال العطلات الصيفية أن تتجنب الحامل درجات الحرارة العالية (أعلى من ثلاثين درجة) وهواء المرتفعات، وذلك تفاديا لمشاكل الدورة الدموية؛ لذا يجب الابتعاد عن الرحلات إلى الأماكن الجبلية، التي يزيد ارتفاعها على 2500 متر.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحامل دائما اصطحاب الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المتابع لها خلال السفر.