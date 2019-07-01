هل يمكن للحامل السفر في فصل الصيف؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض ‫النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر خلال فصل الصيف، ولكن مع ‫مراعاة الانتباه لبعض النقاط المهمة كالوقت المناسب.

‫وأوضحت الرابطة أن الثلث الثاني من الحمل هو الأنسب للسفر؛ لأنه ‫خلال الثلث الأول من الحمل تعاني المرأة من الغثيان والقيء، ويعد ‫المجهود البدني في الثلث الثالث أمرا شاقا، فضلا عن استعداد المرأة ‫للإنجاب ووضع جنينها.

‫ومن المهم خلال العطلات الصيفية أن تتجنب الحامل درجات الحرارة العالية ‫(أعلى من ثلاثين درجة) وهواء المرتفعات، وذلك تفاديا لمشاكل الدورة الدموية؛ ‫لذا يجب الابتعاد عن الرحلات إلى الأماكن الجبلية، التي يزيد ارتفاعها على 2500 متر.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحامل دائما اصطحاب الأدوية الموصوفة من ‫قبل الطبيب المتابع لها خلال السفر.