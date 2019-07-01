قبل السفر لحضور "كوبا أميركا 2019"؟ احترس من هذه الأمراض
حذر مركز طب السفر الألماني السياح الراغبين في السفر إلى البرازيل -مثلا لمتابعة "كوبا أميركا 2019"(بطولة أميركا الجنوبية لكرة القدم)- من انتشار بعض الأمراض الاستوائية مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك.
وأوضح أن الحمى الصفراء تنتشر في جميع أنحاء البلاد تقريبا، مشيرا إلى أن الفيروس يقوم بتدمير أنسجة الكبد والكليتين، وتتمثل أعراضه في انخفاض كمية البول وتوقف الكبد عن تأدية وظائفه كما ينبغي، كما تتجمع أصباغ الصفراء مما يجعل لونه يميل إلى الاصفرار. لذا يجب تلقي تطعيم ضد الحمى الصفراء قبل السفر.
أما حمى الضنك -التي تتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا- فلا يوجد تطعيم ضدها، ولكن يمكن للسياح وقاية أنفسهم من خلال الحماية من البعوض النشط نهارا والذي ينقل هذا الفيروس.
ويرتفع خطر الإصابة بحمى الضنك في هذا البلد طوال العام، علما بأن أعداد المصابين شهدت زيادة كبيرة منذ بداية 2019.