قبل السفر لحضور "كوبا أميركا 2019"؟ احترس من هذه الأمراض

حذر مركز طب السفر الألماني السياح ‫الراغبين في السفر إلى البرازيل -مثلا لمتابعة "كوبا أميركا 2019"(بطولة أميركا الجنوبية لكرة القدم)- من ‫انتشار بعض الأمراض الاستوائية مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك.

‫وأوضح أن الحمى الصفراء تنتشر في جميع أنحاء البلاد ‫تقريبا، مشيرا إلى أن الفيروس يقوم بتدمير أنسجة الكبد والكليتين، ‫وتتمثل أعراضه في انخفاض كمية البول وتوقف الكبد عن تأدية وظائفه كما ‫ينبغي، كما تتجمع أصباغ الصفراء مما يجعل لونه يميل إلى ‫الاصفرار. لذا يجب تلقي تطعيم ضد الحمى الصفراء قبل السفر.

‫أما حمى الضنك -التي تتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا- فلا يوجد ‫تطعيم ضدها، ولكن يمكن للسياح وقاية أنفسهم من خلال الحماية من البعوض ‫النشط نهارا والذي ينقل هذا الفيروس.

‫ويرتفع خطر الإصابة بحمى الضنك في هذا البلد طوال العام، علما بأن أعداد ‫المصابين شهدت زيادة كبيرة منذ بداية 2019.