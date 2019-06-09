الأطعمة فائقة التصنيع تهدد بأمراض القلب والموت المبكر

خلصت دراستان كبيرتان إلى أن الذين يتناولون الكثير من الأطعمة فائقة التصنيع يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والموت المبكر مقارنة بمن يتناولون الطعام في شكله الأصلي.

وغالبا تكون نسبة السكر والدهون والسعرات الحرارية الفارغة من أي قيمة غذائية أكبر في الأطعمة فائقة التصنيع. وتناول الكثير من هذا الطعام مرتبط منذ وقت طويل بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة قد تؤدي إلى أمراض القلب أو البدانة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسرطان والاكتئاب.

والآن تقدم الدراستان -اللتان نشرتا في الدورية الطبية البريطانية (بي.إم.جيه)- دليلا جديدا على المخاطر الصحية للأطعمة فائقة التصنيع.

وربطت إحداهما تناول أكثر من أربع حصص يوميا من هذه الأغذية بزيادة نسبتها 62% لخطر الوفاة المبكرة. وربطت الأخرى كل زيادة مقدارها عشر نقاط مئوية في الحصة الغذائية المكونة من هذه الأغذية بزيادة قدرها 10% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال مارك لورنس -أستاذ الصحة العامة والتغذية في جامعة ديكين في جيلونج بأستراليا وكاتب مقال افتتاحي مصاحب للدراستين- إنه من المحتمل أن يكون هناك دور للإضافات الكيميائية والمعالجة الصناعية التي تغير الهيكل الخلوي للطعام.

صوديوم

وأضاف "بعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر فقط بوجود ما توصف بالعناصر الغذائية "الخطيرة" مثل الصوديوم والدهون المشبعة".

وقامت الدراسة المتعلقة بالعلاقة بين الأغذية فائقة التصنيع والوفاة بمسح كل عامين للعادات الغذائية لنحو عشرين ألف شخص، معظمهم في إسبانيا، وتتراوح أعمارهم بين 20 و91 عاما بين عامي 1999 و2014، وتوفي 335 شخصا خلال تلك الفترة.

ووجدت الدراسة أن الذين تناولوا كميات أكبر من الطعام المصنع، أي أكثر من خمس حصص يوميا في المتوسط، يميلون للبدانة ومن المدخنين ومحبي الوجبات الخفيفة بشكل متكرر ومن المعتادين على مشاهدة التلفزيون وتزيد بينهم حالات الإصابة بالسرطان وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول والاكتئاب.

أما الدراسة الخاصة بالعلاقة بين الطعام فائق التصنيع وأمراض القلب والأوعية الدموية فشملت مسحا لستة أنظمة غذائية لنحو 105 آلاف بالغ في فرنسا. وتتبع الباحثون المشاركين لنحو خمس سنوات في المتوسط منذ كانت أعمارهم 43 عاما.

وخلال الدراسة، حدثت 1409 مشاكل صحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية للمرة الأولى مثل الأزمات القلبية والجلطات.

وقالت ماريا بيس راسترولو من جامعة نافارا وكبيرة الباحثين في هذه الدراسة "الاستهلاك المتكرر للأغذية فائقة التصنيع مرتبط بضعف الصحة وزيادة حالات الوفاة".

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني "لا نعلم إذا كان بعضها أسوأ من الآخر".