استعادة الذاكرة بالكهرباء.. تعرف على الطريقة!

كشفت دراسة حديثة عن طريقة بسيطة لاستعادة الذاكرة قام بها علماء مختصون في أبحاث الدماغ يتوقع أن تمهد لاستعادة المعلومات في عملية تشبه استعادتها في الحاسوب.

وأجرى الدراسة علماء نفس من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، ونشرت في "جورنال أوف كوغنيتف نيوروساينس" "Journal of Cognitive Neuroscience".

ووجد الباحثون أن منطقة معينة في الدماغ، يمكن أن تلعب دورا مهما في استعادة الذكريات المنسية، وذلك بتحفيز تلك المنطقة في الدماغ بمساعدة الصدمات الكهربائية.

واستخدم الباحثون تيارا كهربائيا لتحفيز تلك المنطقة في الفص الجبهوي الأيسر، وهو ما أظهر تحسنا في قدرة الناس على استعادة ذكرياتهم السابقة.

ونقل موقع "بيزنيس إنسايدر" عن المشرف على الدراسة جيسي ريسمان قوله "نعتقد أن هذه المنطقة في الدماغ لها أهمية خاصة في الوصول إلى المعرفة، التي تم الحصول عليها في وقت سابق، وكذلك في اتخاذ القرارات المتعلقة بها".

وأشار الموقع العلمي المختص "ساينس ديلي" أن النتائج اعتمدت دراسة أجريت على ثلاث مجموعات من الأشخاص، حيث تضم كل مجموعة 13 امرأة و11 رجلا، وعرض على المشاركين سلسلة من ثمانين كلمة على شاشة الحاسوب.

وفي اليوم التالي للدراسة خضع المشاركون لإجراء ثلاثة اختبارات (الذاكرة، القدرة على التفكير والإدراك البصري). وأردف أنه تم وضع جهاز على فروة رأس المشاركين (الجانب الأيسر)، إذ يرسل هذا الجهاز تيارا كهربائيا ضعيفا.

وقال المشرف على الدراسة جيسي ريسمان "لقد وجدنا تحسنا كبيرا في أداء الذاكرة، وذلك بعدما رفعنا من انفعالية هذه المنطقة في الدماغ". وأضاف أن تقنية تحفيز الدماغ بالكهرباء (تيار كهربائي ضعيف للغاية)، أظهرت قدرة الذاكرة على استرجاع المعلومات، التي تعرضت للنسيان.

وأكد ريسمان استعادة الذكريات، لا يقتصر فقط على منطقة معينة في الدماغ، بل هناك مناطق أخرى فيه تلعب دورا فاعلا في مهمة استعادة الذكريات.

ونوه بأن أبحاث فريقه المستقبلية ستحاول معرفة إسهام بقية مناطق الدماغ في عملية استرجاع المعلومات.