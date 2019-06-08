اشرب 100 ملليلتر كل 15‬ ‫دقيقة أثناء التدريب

قال رئيس المركز الصحي التابع لجامعة كولن الرياضية الألمانية البروفيسور إنجو فروبوزه إنه ينبغي‬ ‫مراعاة بعض النقاط المهمة عند الرغبة في ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف،‬ ‫تجنبا لأي متاعب صحية. ‬

‫وأوضح الأكاديمي الألماني أنه‬ ‫ينبغي الابتعاد عن أشعة الشمس الساطعة لتجنب الإصابة بضربة شمس أو إجهاد‬ ‫حراري، لذا ينبغي ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء. ‬

‫وفي حال ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس الساطعة، فينبغي تغطية الرأس‬ ‫والأكتاف، مع مراعاة تبريد الجسم بسكب ماء على اليدين والساعدين أو أخذ‬ ‫حمام قدم بارد. ‬

‫كما أكد فروبوزه أهمية الإكثار من شرب الماء لتعويض السوائل التي‬ ‫يفقدها الجسم أثناء ممارسة الرياضة، فإلى جانب الكمية الموصى بها يوميا‬ ‫والبالغة 1.5 لتر على الأقل، ينبغي على الرياضي شرب 100 ملليلتر كل 15‬ ‫دقيقة أثناء التدريب، مع شرب كوب من الماء بعد التدريب. ‬

‫ومن ناحية أخرى، يتعين على الرياضي الإنصات إلى جسمه، حيث ينبغي أن يتوقف‬ ‫عن التدريب في حال شعوره بدوار أو غثيان.‬