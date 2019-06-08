‫أمراض الأوردة تهاجم هؤلاء

قالت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا‬ ‫السفلى الألمانية إن أمراض الأوردة كالأوردة العنكبوتية ودوالي الساقين‬ ‫تهاجم المدخنين والبدناء والحوامل، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون تغذية‬ ‫غير صحية والأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الجلوس أو الوقوف كثيرا. ‬

وأضافت الغرفة أن متاعب الأوردة تتفاقم خلال فصل الصيف بصفة خاصة، حيث‬ ‫تتثاقل الأقدام مع الشعور بوخز وتقلصات. ‬

‫ولمواجهة متاعب الأوردة ينبغي ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالسباحة‬ ‫والمشي والرقص وتمارين الأقدام من أجل تنشيط سريان الدم. ‬

‫كما ينبغي شرب الكثير من الماء والإقلال من الأطعمة المملحة، فضلا عن أن‬ ‫ارتداء ملابس فضفاضة وأحذية مسطحة مريحة له تأثير إيجابي على صحة‬ ‫الأوردة.‬

‫أما المتاعب الشديدة فيمكن علاجها بواسطة الجوارب الضاغطة التي تعمل‬ ‫على تحسين عملية ارتداد الدم في الساقين ثم تخفيف المتاعب.‬

ودوالي الساقين هي أوردة متسعة تتخذ شكل ‫العقد تظهر تحت جلد الساقين مباشرة ويميل لونها إلى الأزرق.

أما الأوردة العنكبوتية فهي أخف أشكال دوالي الساقين، وهي عبارة عن أوردة دقيقة متشعبة ‫تحت الجلد، وفي الأغلب تمثل الأوردة العنكبوتية مشكلة جمالية فقط، إذ ‫إنها لا تسبب متاعب صحية إلا في حالات نادرة.