فيتامين "د" يحمي من السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة صادرة عن معهد أليغيني هيلث نتوورك للسرطان في بيتسبيرغ بالولايات المتحدة، أن زيادة مستويات فيتامين "د" في الغذاء يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 13%.

وشملت الدراسة 79 ألف شخص بالغ يتمتعون بصحة جيدة. وارتبط تناول مكمل غذائي للفيتامين على مدى ثلاث سنوات على الأقل، بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 13%.

ووجد الباحث بالمعهد الدكتور شيفنغ ماو أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "د" كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس، وكان لديهم أيضا خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويتم إنتاج فيتامين "د" عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، ويمكن الحصول عليه أيضا عبر تناول الكبد والبيض واللحوم الحمراء والأسماك الزيتية.

أما الذين لا يتناولون ما يكفي من هذه الأطعمة، أو يفشلون في التعرض لأشعة شمس كافية، وخاصة في أشهر الشتاء القاتمة، فيجب أن يأخذوا المكملات الغذائية.