10 نصائح تقيك التخمة في العيد؟

د. أسامة أبو الرب-الجزيرة نت

يحتفل العالم العربي والإسلامي بعيد الفطر، مع مجموعة من الحلويات الشهية المخصصة للعيد، وبعد صيام شهر كامل فقد يكون متوقعا أن ترغب بالانغماس في بعض الأطعمة اللذيذة، ولكن كيف تتجنب التخمة في عيد الفطر؟

ورغم أنه لا ضير من تناول قطعة معمول واحدة، فإن التساهل والاستهلاك المفرط للحلويات في العيد يمكن أن يسببا لجسمك "صدمة"، فالجسم قد تكيف مع برنامج شهر رمضان، ولهذا فإن التغيير المفاجئ قد يكون ضارا.

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ومن أضرار التغذية غير الصحية في العيد:

1- زيادة الوزن.

2- عسر الهضم.

3- حرقة المعدة.

4- النفخة.

كما أن الإفراط في تناول الطعام قد تكون له عواقب وخيمة على من يعانون من مشاكل صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

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ونقدم لك هنا عشر نصائح تحميك من التخمة في العيد:

1- تناول وجبة فطور خفيفة.

2- كل الطعام ببطء، مع المضغ الجيد.

3- مارس المشي، وقم بالذهاب إلى الزيارات القريبة مشيا على الأقدام.

4- ركز على تناول الخضراوات، فهي غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع وتكافح الإمساك، وهي قليلة السعرات الحرارية.

5- إذا كنت مدعوا على الغداء فتناول قطعة واحدة من الحلوى، أو طبقا واحدا من الطعام، وارفض بأدب محاولة المضيف جعلك تتناول مزيدا منه.

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6- ابتعد عن المشروبات الغازية والعصائر المحملة بالسكر.

7- قلل الكافيين.

8- تناول الفاكهة الطازجة عوضا عن الحلوى.

9- قلل تناول اللحوم، وخاصة اللحوم المصنعة مثل النقانق والمرتديلا.

10- ابتعد عن مطاعم الوجبات السريعة.