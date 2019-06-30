ما أسباب حكة فروة الرأس؟
يعاني بعض الأشخاص من حكة في فروة الرأس. فما أسبابها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح البروفيسور فيليب بابيلاس أن حكة فروة الرأس لها أسباب عدة، أبرزها جفاف فروة الرأس والذي ينجم عن الغسل المتكرر للشعر والاستخدام المتكرر لمجفف الشعر، بالإضافة إلى أشعة الشمس وماء البحر وماء حمام السباحة المحتوي على الكلور.
وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه يمكن مواجهة جفاف فروة الرأس من خلال استعمال شامبو لطيف غني بمواد الترطيب مثل الزيوت النباتية أو خلاصات الأعشاب من أجل تهدئة فروة الرأس المتهيجة.
ويعد زيت الزيتون سلاحا فعالا لمحاربة الجفاف والحكة، ولهذا الغرض يتم وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على فروة الرأس وتركها طوال الليل حتى تؤتي مفعولها، ثم شطفها في الصباح.
وأشار بابيلاس إلى أن حكة فروة الرأس قد ترجع أيضا إلى الإصابة بمرض، مثل عدوى الفطريات. وفي هذه الحالة تكون الحكة مصحوبة بأعراض أخرى مثل الاحمرار وظهور البثور والقشرة.
ويستلزم هذا استشارة طبيب أمراض جلدية على وجه السرعة، مع مراعاة عدم خدش فروة الرأس، وإلا ستتوغل الفطريات في الطبقات الجلدية العميقة ممهدة الطريق للإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية.
ومن الأسباب المحتملة الأخرى الحساسية لمواد فعالة معينة في منتجات العناية بالشعر وتصفيفه، وهو ما يمكن التحقق منه بإجراء اختبار حساسية لدى الطبيب. وبادئ الأمر يمكن التخلي عن المنتجات المستخدمة واستبدالها بأخرى تخلو من الإضافات.
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