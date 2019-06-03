عقار جديد لسرطان الثدي بديل للكيميائي

علاج جديد قد يكون الأمل لمريضات سرطان الثدي، حيث كشفت دراسة أميركية حديثة عن دواء جديد لمكافحة المرض قد يشكل بديلا للعلاج الكيميائي التقليدي، ويرفع الدواء احتمالات شفاء النساء المصابات بالمرض بدرجة كبيرة.

ويرفع علاج "ريبوسيكليب" (Ribociclib) احتمالات شفاء المصابات بنسبة 70% بعد 3 سنوات ونصف من بدء العلاج، هذا ما كشف عنه مؤخرا باحثون من الولايات المتحدة موثقين كلامهم بدراسة سريرية عالمية.

وكشفت الدراسة أنه في الحالات التي عولج بها المرضى بدواء بديل ارتفعت احتمالات الموت بنسبة 29%، وتناولت الدراسة 670 امرأة تحت سن الستين أصبن بسرطان الثدي.

وطبقا للباحثة سارا هورفتس التي تقود فريق البحث، فإن هذه المادة قادرة على الحد من نشاط الإنزيمات المؤثرة في انشطار الخلايا السرطانية.

وكانت دراسة بريطانية سابقة قد أكدت أن مادة ريبوسيكليب تبطئ تطور سرطان الثدي لأشهر عدة، وبالتالي لن تخضع المريضة لعلاج كيميائي إلا في مراحل متقدمة.

وبينت الدراسة أن العلاج بهذه المادة أقل سمية من العلاج الكيميائي التقليدي، لأنه يستهدف بالتحديد الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر.