 ‫الجلوس طويلا يهددك بجلطة الساق
البث الحي
ابحث

‫الجلوس طويلا يهددك بجلطة الساق

كثيرو السفر والترحال أكثر عُرضة للإصابة بجلطة الساق (الألمانية)
كثيرو السفر والترحال أكثر عُرضة للإصابة بجلطة الساق (الألمانية)

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا من ‫أن الجلوس طويلا كما هو الحال في رحلات الطيران أو السفر بالسيارة، ‫يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ‫بالأوعية الدموية كمرضى السكري.
‫‫
‫‫وأوضح المركز الألماني أن قلة الحركة تمنع رجوع الدم من الساق إلى ‫القلب، مما يتسبب في تجلط الدم، وبالتالي انسداد الأوعية الدموية جزئيا ‫أو كليا.

‫وتتمثل أعراض جلطة الساق في اللون الأزرق للجلد، وبروز الأوعية تحت الجلد، ‫والتورم، والشعور بشد وألم في باطن الساق، والحمى، وارتفاع معدل دقات ‫القلب.

ويجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه الأعراض للحيلولة ‫دون انتقال الدم المتجلط إلى الرئة، مسببا الإصابة بجلطة الرئة التي ‫تشكل خطرا على الحياة.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الوقاية من جلطة الساق
الجلوس في السيارة طويلا يهددك بجلطة الساق
ما أسباب دوالي الساقين الأولية والثانوية؟
نصائح لتجنب المشاكل الصحية خلال رحلات الطيران الطويلة
أهم الأخبار
المزيد من صحة
‫نصائح ذهبية لمواجهة 4 مخاطر على الصحة في الصيف
الأعمال اليدوية تساعدنا على تخفيف التوتر
كم ساعة عمل تحتاج للحفاظ على صحتك العقلية؟
نصائح عملية لنوم هانئ في ليالي الصيف الحارة