نصائح عملية لنوم هانئ في ليالي الصيف الحارة
تسلب الحرارة الشديدة النوم من العين، حيث يظل المرء يتقلب في الفراش يمينا ويسارا طوال الليل، فيستيقظ في الصباح متعبا ومرهقا.
وللتمتع بنوم مريح وهانئ في ليالي الصيف الحارة ينصح الدكتور إنجو فيتسه بالحفاظ على غرفة النوم باردة قدر الإمكان، وذلك من خلال تهويتها جيدا في الصباح الباكر وتعتيمها جيدا طوال النهار للحيلولة دون نفاذ أشعة الشمس إليها.
وأضاف اختصاصي طب الباطنة الألماني أنه من المهم أيضا ممارسة الرياضة باعتدال نهارا من أجل التعرق، حيث يسهم ذلك في خفض الحرارة التي يتوجب على الجسم التخلص منها ليلا.
ولمواجهة الحرارة في الفراش ينبغي التخلي عن الغطاء أو استخدام ملاءة خفيفة، ومن المهم أيضا أن تكون آخر وجبة ثقيلة قبل الذهاب إلى النوم بنحو ساعتين.
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