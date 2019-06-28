نصائح عملية لنوم هانئ في ليالي الصيف الحارة

تسلب الحرارة الشديدة النوم من العين، ‫حيث يظل المرء يتقلب في الفراش يمينا ويسارا طوال الليل، فيستيقظ ‫في الصباح متعبا ومرهقا.

‫وللتمتع بنوم مريح وهانئ في ليالي الصيف الحارة ينصح الدكتور إنجو فيتسه ‫بالحفاظ على غرفة النوم باردة قدر الإمكان، وذلك من خلال تهويتها جيدا ‫في الصباح الباكر وتعتيمها جيدا طوال النهار للحيلولة دون نفاذ أشعة ‫الشمس إليها.

‫وأضاف اختصاصي طب الباطنة الألماني أنه من المهم أيضا ممارسة الرياضة ‫باعتدال نهارا من أجل التعرق، حيث يسهم ذلك في خفض الحرارة التي ‫يتوجب على الجسم التخلص منها ليلا.

‫ولمواجهة الحرارة في الفراش ينبغي التخلي عن الغطاء أو استخدام ‫ملاءة خفيفة، ‫ومن المهم أيضا أن تكون آخر وجبة ثقيلة قبل الذهاب إلى النوم بنحو ‫ساعتين.